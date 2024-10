Deutsche Eishockey Liga DEL: Pinke Eisbären siegen deutlich gegen Nürnberg Stand: 06.10.2024 20:01 Uhr

Die Eisbären Berlin haben gegen die Nürnberg Ice Tigers am Sonntagabend einen ungefährdeten 6:2-Sieg gefeiert. Es war der erste Heimerfolg in der laufenden DEL-Saison, aber nach zwei Auswärtserfolgen nun schon der dritte in Serie für die Berliner.



Die Tore für die Eisbären erzielten Lean Bergmann, der zweifach traf, Leonhard Pföderl, Gabriel Fontaine, Liam Kirk und Zach Boychuk.

"Die Eisbären haben alle Voraussetzungen für einen weiteren Titel" Am kommenden Freitag startet die neue Eishockey-Saison in Deutschland. Im Interview mit rbb|24 spricht TV-Experte Rick Goldmann über die Eisbären Berlin als Titelfavorit, ein enges Meisterrennen und die neue Strahlkraft der Deutschen Eishockey Liga.mehr

Eisbären nutzen ihre ersten Chancen

Gegen konsequent verteidigende Gäste aus Nürnberg taten sich die Berliner nur in der Anfangsphase schwer. Pföderl konnte die erste echte Torchance in der 12. Minute direkt nutzen, kurz darauf legte Bergmann den zweiten Eisbärentreffer nach (14. Minute). Auch wenn die Ice Tigers anschließend noch durch William Graber zum Ausgleich kamen (16.), war damit die Richtung der Partie nun vorgegeben.



Im zweiten Drittel ging es zunächst hin und her, das erste Tor erzielten aber erneut die Eisbären: Fontaine trag in Überzahl zum 3:1 (30.). Anschließend waren die Berliner in Unterzahl und kassierten direkt den Anschlusstreffer - Ryan Stoa brachte die Nürnberger wieder heran (32.). Noch vor dem Schlussdrittel stellte Kirk mit einem verwandelten Penalty den zwei-Tore-Vorsprung wieder her (37.).

Erfolgreicher Start in "pinken Oktober"

Im Schlussabschnitt sorgte Boychuk früh für die Vorentscheidung, mit seinem Tor zum 5:2 (42.), anschließend verwalteten die Eisbären ihren Vorsprung. Erst in der letzten Spielminute trafen sie erneut - Bergmann traf zum 6:2-Endstand.



Damit starteten die Berliner vor über 13.000 Zuschauern erfolgreich in ihren traditionellen "pinken Oktober" - im Oktober spielen die Eisbären stets in pinken Trikots, im Zeichen der Charity-Aktion "pink the rink", die Aufmerksamkeit auf den Kampf gegen Krebs lenken will. In der Tabelle bleiben die Eisbären auf Platz drei.

Sendung: rbb24 Abendschau, 06.10.2024, 19:30 Uhr