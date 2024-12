Deutsche Eishockey Liga DEL: Eisbären Berlin kassieren gegen München dritte Heimniederlage in Folge Stand: 13.12.2024 22:19 Uhr

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das dritte Heimspiel hintereinander verloren. Der deutsche Meister unterlag München mit 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Leonhard Pföderl erzielte das einzige Tor der Hauptstädter, die gegen die starke Defensive der Gäste lange kein Mittel fanden.



Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen zu Beginn ein intensives Duell mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Die Münchener agierten etwas konsequenter und gingen durch einen Treffer von Patrick Hager in der 13. Minute in Führung, während die Hausherren einige klare Chancen ausließen.



Eisbären verlängern langfristig mit Leo Pföderl mehr

Schwaches Powerplay der Eisbären

Im zweiten Drittel blieben die Eisbären bemüht, taten sich aber gegen den starken Forecheck und die robuste Defensivarbeit der Gäste schwer. Die Münchener nutzten hingegen eine Unachtsamkeit der Berliner Hintermannschaft und bauten ihren Vorsprung durch ein Tor von Nikolaus Heigl (33.) aus.



Während den Hauptstädtern auch im Schlussabschnitt die Zielstrebigkeit im Angriff fehlte, blieben die Münchener effizient: Nicolas Krämmer schloss einen Konter mit dem dritten Treffer der Gäste ab (50.). Pföderl erzielte im Powerplay das einzige Tor der Berliner (59.), ehe der Münchener Maximilian Kastner (60.) für den Endstand sorgte.



Sendung: rbb24 Inforadio, 14.12.2024, 8:15 Uhr