Fußball-Europameisterschaft Darum läuft das EM-Achtelfinale Österreich - Türkei nicht im Free-TV Stand: 02.07.2024 13:14 Uhr

Die Achtelfinalpartie zwischen Österreich und der Türkei wird nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. In den sozialen Netzwerken sorgt das für reichlich Ärger. Wie es dazu kam - und warum nicht alle EM-Spiele im Free-TV gezeigt werden.

In den sozialen Netzwerken ist die Aufregung besonders in der deutschtürkischen Community groß, dass das Achtelfinale Österreich gegen die Türkei (Dienstag, 21 Uhr) nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder anderweitig frei verfügbar gezeigt wird.



Dass in einem Land mit Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln ausgerechnet dieses Spiel nicht im Free-TV gezeigt werde, findet einer "nicht in Ordnung", ein anderer eine "Unverschämtheit". "Imagine du bist Türke, dein Land ist zum ersten Mal seit 16 Jahren in der KO-Phase, ALLE anderen Spiele laufen im frei zugänglichen Fernsehen außer das deiner Mannschaft", beschwert sich ein User. Immer wieder wird gefragt, woran es liegt, dass ausgerechnet dieses Spiel nicht frei verfügbar gezeigt wird.

Auch einige Politiker stiegen auf die Empörung ein. Özcan Mutlu von den Grünen schrieb auf X: "Ist es Ignoranz, Arroganz oder was ist das?!". "Tausend sinnbefreite Instagram/Tiktok Kanäle finanzieren aber so ein Massenspektakel hinten rüber fallen lassen", schrieb der SPD-Politiker Tim Vollert.

Warum wird das Spiel nicht in der ARD gezeigt?

MagentaTV darf ein Achtelfinale bei der EM exklusiv zeigen. Wer an welcher Position eine Partie auswählen durfte, kommentieren die Sender nicht. Das ZDF entschied sich für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark. Der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta wählte, als er an der Reihe war, die Partie der Türken gegen die Österreicher.



Allerdings können Fans das Spiel zum Beispiel bei den offiziellen Fanfesten vieler Städte kostenlos verfolgen, darunter auch Berlin.

Warum hat Magenta ein Vorrecht?

Grundlage der Verteilung ist ein komplizierter Kontrakt. Die Telekom hatte sich 2019 die kompletten Medienrechte für die EM in Deutschland gesichert. Anschließend teilte sie in einem umfangreichen Vertragswerk einen großen Teil der EM-Rechte mit ARD/ZDF und erhielt im Gegenzug Sendelizenzen für alle Begegnungen der EM 2020 und alle Partien der WM 2022.

Warum werden nicht alle EM-Spiele im Free-TV gezeigt?

Userinnen und User äußerten auch ihren Ärger darüber, dass nicht generell alle Achtelfinalspiele der EM frei verfügbar gezeigt werden. "Es ist eine absolute Frechheit, dass sich ein kostenpflichtiger Sender überhaupt Rechte an einem der größten internationalen Fußballturniere sichern darf. Wer beschließt, dass das die Allgemeinheit das nicht sehen darf?", fragte zum Beispiel einer.



Die Übertragungsrechte verkauft die Uefa und kann die Rechte entsprechend der Gebote vergeben. Der Zuschlag für alle Spiele im deutschen Markt ging für die EM an die Telekom, ARD und ZDF erwarben Sublizenzen von der Telekom. Es gibt keine rechtliche Pflicht, dass alle Turnierspiele im Free-TV zu sehen sein müssen.



Die Sportschau äußerte sich auf Instagram so: "So sind leider die Regeln, und so läuft mittlerweile auch das Business der TV-Übertragungsrechte. Wir können verstehen, wenn es deswegen Unmut gibt. Der Kampf um die Fußball-Rechte wird leider immer teurer." Von der ARD-Sportkoordination heißt es dazu: "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns aus Gründen der vertraglich vereinbarten Vertraulichkeit nicht weiter zu diesem Thema äußern werden."

Wie geht es mit den Übertragungen weiter?

Ab dem Viertelfinale sind alle Spiele entweder bei ARD, ZDF oder bei RTL zu sehen. Das Achtelfinale Österreich gegen die Türkei ist laut Telekom-Webseite das letzte Spiel, das ausschließlich bei Magenta TV läuft. Insgesamt hatte Magenta fünf Exklusivspiele. RTL überträgt zwölf Spiele, davon zehn in der Gruppenphase, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale.



ARD und ZDF übertragen 34 der 51 Spiele live - darunter alle Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Endspiel. Das Viertelfinale Deutschland - Spanien läuft am Freitag um 18 Uhr in der ARD, das EM-Finale am 14.07. um 21 Uhr läuft ebenfalls in der ARD.



Quelle: tagesschau.de

Sendung: rbb Abendschau, 02.07.2024, 19:30 Uhr