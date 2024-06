Coach von Henry Maske und Axel Schulz Coach von Henry Maske und Axel Schulz: Olympiasieger und Boxtrainer Manfred Wolke ist tot Stand: 03.06.2024 08:23 Uhr

Boxlegende Manfred Wolke ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Medienberichten zufolge starb er nach langer schwerer Krankheit in einem Pflegeheim in Frankfurt Oder. Er galt als DDR-Star und feierte große Erfolge mit seinem Schützling Henry Maske.

Er holte Gold bei den Olympischen Spielen 1968 im Weltergewicht und trainierte Box-Star Henry Maske, nun ist Manfred Wolke im Alter von 81 Jahren in Frankfurt (Oder) gestorben. Das berichten unter anderem "Spiegel Online", die "Welt" und die "Märkische Oderzeitung". Demnach verstarb er nach langer schwerer Krankheit bereits am vergangenen Mittwoch in einem Pflegeheim.



Wolke wurde 1943 in Potsdam-Babelsberg geboren und erlernte den Beruf des Lokomotivschlossers, bevor er über den Fußball mit 17 Jahren zum Boxsport kam. Bis 1970 trat er im Weltergewicht an, danach im Halbmittelgewicht.

Seinen größten Erfolg feierte er bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt. Dort gewann er im Kampf gegen Joseph Bessala aus Kamerun die Goldmedaille für die DDR. Bei den Spielen 1972 in München trat er als Fahnenträger der DDR auf, konnte sportlich aber nicht an seinen Erfolg anknüpfen und beendete seine Laufbahn im Ring.



Nach dem Ende seiner aktiven Karriere war er als Trainer tätig und coachte unter anderem Olympiasieger Rudi Fink, Axel Schulz und Henry Maske. Mit Maske holte Wolke 1988 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Seoul. Nach der Wende wechselte das Gespann in den Sauerland-Boxstall. 2009 trennten sich die Wege von Wolke und Sauerland.



