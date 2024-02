Co-Trainer bei New York Red Bulls Co-Trainer bei New York Red Bulls: Vedad Ibisevic zieht es in die USA zu Ex-Hertha-Coach Sandro Schwarz Stand: 03.02.2024 13:10 Uhr

Der frühere Hertha-Profi und -Stürmertrainer Vedad Ibisevic wird Assistenzcoach bei den New York Red Bulls in den USA. Den 39-Jährigen zieht es damit zu einem alten Bekannten: Er komplettiert das Team des neuen Fußball-Cheftrainers Sandro Schwarz. Das gab der Klub aus der nordamerikanischen Profiliga MLS in der Nacht zu Samstag bekannt. Ibisevic und Schwarz hatten bereits bei Hertha BSC von Sommer 2022 bis April 2023 zusammengearbeitet.

Pal Dardai muss mit Hertha gegen den HSV improvisieren Hertha BSC und der Hamburger SV stehen sich am Samstag zum dritten Mal in der laufenden Saison gegenüber. Während Pal Dardai nach einer Krankheitswelle kreativ werden muss, gibt sich HSV-Trainer Tim Walter zuversichtlich.mehr

Auch Ex-Hertha-Assistenzcoach Bulut mit im Team

Weitere Assistenztrainer neben dem langjährigen Bundesliga-Stürmer Ibisevic sind der frühere Hertha-Co-Trainer Volkan Bulut (41) und der frühere ugandische Auswahlkapitän Ibrahim Sekagya (43). Zum Team gehören auch Torwarttrainer Jeremy Proud sowie die Analysten Dominik Wohlert, Daniel Fischer und Kyle Stump. Schwarz war bereits Mitte Dezember als neuer Trainer in New York vorgestellt worden.



"Ich freue mich, mein Trainerteam mit Volkan, Vedad und Ibrahim zu verstärken - sie alle bringen wertvolle Erfahrungen mit, die uns in der kommenden Saison helfen werden. Wir freuen uns alle darauf, gemeinsam loszulegen und uns auf die Saison 2024 vorzubereiten", sagte Schwarz in der Mitteilung der New York Red Bulls. Der Verein ist ein Schwesterklub des Bundesligisten RB Leipzig.

Verbleib bei Hertha BSC schien im Sommer möglich

Gerüchte, dass Ibisevic, der als Spieler für Hertha in 138 Spielen 45 Tore erzielte, Schwarz in die USA folgen würde, gab es schon länger. So berichtete Ende November der "kicker" über den bevorstehenden Wechsel. Bis zum vergangenen Sommer hatte er als Stürmertrainer bei Hertha BSC gearbeitet. Zunächst sah es so aus, als würde Ibisevic auch nach dem Abstieg beim Klub bleiben. Mehrere Medien hatten von einer neuen Rolle als Trainer zwischen Jugend- und Profibereich berichtet. Doch die Wege trennten sich.



Ibisevics alter und neuer Chef Schwarz war im vergangenen April beim damaligen Bundesligisten Hertha BSC von seinen Aufgaben entbunden worden. Davor hatte er auch den 1. FSV Mainz 05 und den russischen Klub Dynamo Moskau trainiert.

Sendung: rbb UM6, 03.02.2024, 18 Uhr