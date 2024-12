Bundesliga-Duell gegen Bochum Bundesliga-Duell gegen Bochum: Formschwache Unioner haben dankbare Aufgabe vor sich Stand: 12.12.2024 17:42 Uhr

Union Berlin ist seit sieben Spielen sieglos - und am Samstag doch der Favorit. Denn Gegner Bochum ist abgeschlagener Tabellenletzter. Die Köpenicker müssen die unliebsame Favoritenrolle annehmen, um die Kehrtwende einzuleiten.

Fakten zum Spiel

Union Berlin ist seit sieben Pflichtspielen sieglos, erstmals in einer Saison verloren sie drei Spiele hintereinander

Gegner Bochum ist allerdings schon seit 15 Spielen ohne Sieg - Vereins-Negativrekord

Union und Bochum haben den wenigsten Ballbesitz der Fußball-Bundesliga

Die Köpenicker holten elf ihrer 16 Punkte im Stadion an der Alten Försterei

Bochum hat alle seine sieben Auswärtsspiele der laufenden Saison verloren

So ist die sportliche Situation in Bochum

"Ein Blick auf die Tabelle reicht eigentlich", führt Philipp Rentsch aus. Der Journalist und Blogger, der den VfL Bochum begleitet, hält nüchtern fest: "Es ist einiges schiefgelaufen, wenn man nach 13 Spieltagen nur zwei Punkte auf dem Konto hat." Und so steht Bochum wenig überraschend auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga.



Laut Rentsch haben die Ursachen für den Horrorstart schon in der Saisonvorbereitung begonnen. "Der VfL hat im Sommer zahlreiche Leistungsträger verloren und einen Umbruch vollzogen, doch die neuen Spieler kamen teilweise erst sehr spät zur Mannschaft und nur wenige konnten bislang überzeugen", so der 31-Jährige. Abgänge wie Kevin Stöger, Takuma Asano oder Patrick Osterhage konnten so nicht aufgefangen wurden. "So brach die komplette Achse weg."

Auch Peter Zeidler als neuer Trainer entpuppte sich als Missverständnis. Er wurde nach nur sieben Spiele wieder entlassen. "Es kam früh Kritik seitens der Mannschaft an seinen Trainings- und Umgangsmethoden auf", sagt Rentsch.



Spielerisch sei die fehlende Torgefahr das größte Problem - Bochum hat die wenigsten Treffer der Liga erzielt. Auch in den vier Spielen unter Zeidler-Nachfolger Dieter Hecking hat man erst ein Tor geschossen. Dafür konnte der Trainer-Routinier zumindest die schwache Defensive einigermaßen stabilisieren.

Das bewegt die Fans

Zu der sportlichen Krise gesellen sich auch strukturelle Querelen. Rentsch berichtet, dass das Vereinspräsidium zerstritten sei, der Vorsitzende habe sich bis auf Weiteres zurückgezogen. Wie das Gremium weiter arbeiten soll, ist unklar. Weitere offene Fragen sind, wer die sportlichen Geschicke leiten soll: Weder der Posten des Sportvorstands noch der des Sportdirektors sind derzeit besetzt - Ex-Unioner Marc Lettau wurde als Sportdirektor zusammen mit Zeidler beurlaubt.



Dennoch stecken die Bochumer Fans nicht den Sand in den Kopf, wie Lothar Matthäus zu sagen pflegte. "Es ist noch nichts verloren. Es sind noch 21 Spiele und im Tabellenkeller herrscht ein Schneckenrennen", zeigt sich Rentsch kämpferisch. "Die Fans sind noch sehr positiv, auch wenn es hin und wieder in den Spielen Pfiffe gibt. Sie sehen, dass die Mannschaft weiterhin kämpft und deshalb ist Beziehung noch intakt. Vielleicht braucht es nur diesen einen Sieg, damit wir alle wieder die Hoffnung haben, dass es klappen kann."

Auf diese Spieler sollte Union achten

Wie bereits etabliert, glänzt der VfL in der laufenden Saison nicht durch Torgefahr. Jemand, der den Gegner laut Rentsch aber stets stresst, ist Linksaußen Gerrit Holtmann. "Holtmann ist einer der schnellsten Bundesliga-Spieler, er hielt bis zum letzten Wochenende den Geschwindigkeitsrekord in der Liga. Mit seinem Tempo stellt er jede Abwehr vor Probleme", so der Bochum-Experte. "Das Problem ist nur, dass er zwar seinen Gegenspielern davonläuft, aber mit dem Ball nicht immer die richtige Entscheidung trifft – anderenfalls würde er aber auch nicht beim VfL spielen."

Das sagen die Trainer

Bo Svensson (Union Berlin): "Seit dem Trainerwechsel gibt es ein anderes Bochum. Mit Dieter Hecking spielt der VfL stabiler, auch wenn sie nur einen Punkt geholt haben."



Dieter Hecking (VfL Bochum): "Union Berlin ist bekannt dafür, dass sie sehr kompakt spielen. Sie sind sehr gut in der Arbeit gegen den Ball – für mich gehören sie in dieser Hinsicht zu den besten Mannschaften in der Bundesliga. Union gibt dem Gegner wenig Räume, sie spielen sehr intensiv, haben auch viel Schnelligkeit mit ihren drei Spitzen im Umschaltspiel. Dazu kommt noch die Alte Försterei, dort herrscht eine besondere Kulisse."

So könnte Union spielen

"Das Stuttgart-Spiel haben wir als positive Motivation für die nächsten Aufgaben genommen. Wir haben dort eine gute Leistung gezeigt", befindet Unions Trainer Bo Svensson trotz der 2:3-Niederlage beim VfB. Der Däne habe viel Wille und die Trainingsinhalte klar erkannt - nun soll gegen Bochum die Leistung auch in drei Punkte umgewandelt werden, um die Sieglosserie von sieben Spielen zu überwinden.



Dafür kann Svensson wieder auf seinen Abwehrchef setzen, Kevin Vogt ist nach überstandener Zahn-Operation zurück. Auch Laszlo Benes und Kevin Volland konnten mittrainieren und sind somit Optionen für den Kader. Nur Andrej Ilic fällt definitiv aus.



Die mögliche Startelf: Rönnow - Doekhi, Vogt, Leite - Skov, Kemlein, Khedira, Rothe - Jeong, Hollerbach - Jordan

Die Prognose

Tipp des Gegner-Experten: "Ich gehe aufgrund der bisherigen Ausbeute beider Teams von einem torarmen Spiel aus und tippe daher 0:0", sagt Philipp Rentsch.



Der Redaktionstipp: Mit Union und Bochum treffen die drittschwächste und die schwächste Offensive der Liga aufeinander, dazu die Teams mit dem geringsten Ballbesitz - ja, das könnte ein äußerst zähes Spiel werden. Union wird sich allerdings gewohnt minimalistisch mit einem 1:0 durchsetzen und den berühmt berüchtigten Bock umstoßen.

