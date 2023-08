Weltmeisterschaften in Berlin Bogen-Team der Frauen steht im Halbfinale und kämpft um Olympia Stand: 02.08.2023 20:34 Uhr

Die deutsche Recurve-Frauenmannschaft mit der Berlinerin Michelle Kroppen hat bei den Bogen-Weltmeisterschaften in Berlin das Halbfinale erreicht. Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Charline Schwarz (Feucht) und Katharina Bauer (Raubling) besiegte Kroppen im entscheidenden Viertelfinalmatch die USA mit 5:3-Satzpunkten und steht nun in der Runde der letzten Vier, wo Mexiko als nächster Gegner wartet.



Kurios: Anders als zunächst auch von der deutschen Mannschaft angenommen, reicht das noch nicht für einen Team-Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Das deutsche Team dachte zunächst, dass der Halbfinaleinzug gleichbedeutend mit dem Team-Quotenplatz ist. Dafür ist jedoch der Gewinn einer WM-Medaille zwingend erforderlich. Sollte Olympia-Ausrichter Frankreich eine Medaille gewinnen, würde der dritte Team-Quotenplatz im "Last Qualifier" im nächsten Jahr ausgeschossen.

Frühes Aus für die Männer-Mannschaft

Die deutschen Männer scheiterten dagegen durch ein 3:5 gegen Indonesien schon im Achtelfinale und müssen nun hoffen, die Qualifikation im nächsten Jahr zu schaffen.



Eine Medaille sicher haben bereits Michelle Kroppen und Florian Unruh im Mixed. Nach einem 5:4 im Stechen gegen Taiwan steht das Duo im Finale, Gegner am Freitag ist Top-Favorit Südkorea. "Wir schießen gegen Korea und haben nichts zu verlieren. Wir versuchen, unser Ding zu machen und gucken, ob wir sie schlagen oder nicht. Die Medaille ist Gold wert", sagte Kroppen.

Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Beitrags hatten wir berichtet, dass sich die deutsche Recurve-Frauenmannschaft durch den Sieg gegen die USA bereits für die Olympischen Spiele 2024 qualifiziert hätte. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

