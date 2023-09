Fußball-Regionalliga Nordost BFC punktet bei Lok Leipzig, Viktoria gewinnt Stand: 23.09.2023 17:05 Uhr

In der Fußball-Regionalliga Nordost konnten zwei Berliner Teams am Samstagnachmittag auswärts punkten. Der BFC Dynamo holte beim 1:1 (0:0) bei Lok Leipzig einen Punkt. Viktoria Berlin setzte sich knapp mit 2:1 beim FC Carl Zeiss Jena durch.

BFC kassiert spät den Ausgleich

Der BFC Dynamo startete in Leipzig vor rund 3.800 Zuschauern gut in die Partie. Amar Suljic scheiterte in der Anfangsphase mit seinem Kopfball an der Latte (8.). Beide Teams hatten gute Gelegenheiten, ein Tor zu erzielen, die erste Halbzeit endete aber mit 0:0.



Auch nach der Pause drückten die Gäste auf den ersten Treffer. Aus einer Leipziger Ecke entwickelte sich dann ein Konter für den BFC, den Vasileios Dedidis ins leere Tor zur Führung vollendete (69.). Suljic hatte wenig später die Chance zum 2:0, die Leipzigs Keeper Isa Dogan aber verhinderte. Stattdessen brachte Luca Sirch die Gäste zurück ins Spiel. Der Verteidiger rannte aufs Tor zu und schloss sehenswert aus 20 Metern zum 1:1-Ausgleich ab (82.). In der hitzigen Nachspielzeit sah Berlins Mc Moordy King Hüther noch die Rote Karte, es blieb aber beim Unentschieden.



"Am Ende musst du froh sein, dass du nicht das 2:1 kriegst", bilanzierte BFC-Trainer Dirk Kunert nach dem Spiel dem MDR. "Ich bin eher enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben."

Viktoria seit sechs Ligaspielen ungeschlagen

Viktoria konnte beim 2:1-Sieg in Jena schon früh über die Führung jubeln. Nachdem Julien Damelang über rechts in den Strafraum zog, bediente er Berk Inaler, der die unsortierte Abwehr der Gastgeber nutzte und aus spitzem Winkel zum 1:0 traf (7.). Nachdem die Berliner zunächst das Spiel bestimmten, kamen die Thüringer mit der Zeit immer besser zurecht - und zum Ausgleich. Elias Löder sorgte mit einem flachen Schuss für den Ausgleich (23.).



Auch nach der Pause gelang erneut dem Team von Semih Keskin der bessere Start. Zwar fand auch Jena nach einigen Minuten wieder besser ins Spiel, ermöglichte den Berlinern aber mit einem Fehlpass den nächsten Treffer. Metehan Yildirim brachte den Ball in den Strafraum zu Diren Günay, der sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und zur erneuten Führung für Viktoria traf (65.). Die Gastgeber hätten in der Schlussphase durchaus noch zum Ausgleich kommen können, ließen ihre Chancen aber ungenutzt. Viktoria blieb damit auch im sechsten Ligaspiel in Folge ungeschlagen.

