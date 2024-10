Fußball BFC Dynamo macht fünf Buden im Berliner Landespokal Stand: 12.10.2024 15:13 Uhr

Der Fußball-Regionalligist BFC Dynamo hat sich in der dritten Runde des Berliner Landespokals klar gegen den SV Lichtenberg 47 durchgesetzt. Am Samstagnachmittag gewann das Team im Hans-Zoschke-Stadion 5:0 (1:0) gegen den Oberligisten. Rufat Dadashov traf doppelt.

Torreiche zweite Hälfte

Die Partie startete wegen zu großen Andrangs an der Tageskasse mit Verzögerung. Henry Crosthwaite brachte den BFC per Kopfball in Führung (21.). Kurz nach der Pause erhöhte Rufat Dadashov auf 2:0 (49.). Zehn Minuten später traf Ivan Knezevic zum 3:0 (59.). Nach einem Foul an Bennedikt Wüstenhagen bekam der BFC Dynamo einen Elfmeter zugesprochen. Der Gefoulte verwandelte zum 4:0 (75.). Direkt im Anschluss machte Kapitän Dadashov seinen zweiten Treffer: 5:0 (78.).

In der Regionalliga geht es für den BFC Dynamo am 19. Oktober weiter. Am 12. Spieltag empfängt der BFC den 1. FC Lok Leipzig um 14:05 Uhr im Sportforum. Der SV Lichtenberg 47 spielt ebenfalls am Samstag. Am 9. Spieltag der Oberliga geht es zuhause gegen Tennis Borussia.

