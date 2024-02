Regionalliga Nordost BFC Dynamo holt wichtigen Sieg im Aufstiegskampf Stand: 17.02.2024 16:50 Uhr

Der BFC Dynamo hat sein Auswärtsspiel in Jena mit 3:2 (2:2) gewonnen. Die Weinrot-Weißen sind damit auf zwei Punkte an Tabellenführer Greifswald herangerückt, der ein Spiel mehr absolviert hat. Am Ende der Saison steigt der Meister der Regionalliga Nordost in die dritte Liga auf.



Vor 4.513 Zuschauern erwischte der BFC einen guten Start und ging bereits nach vier Minuten in Führung. Die Freude nach Dadashovs Tor währte aber nicht allzu lang. Nur zwei Minuten später glichen die Jenaer aus.



Die erneute BFC-Führung durch Stockinger aus der 28. Minute hatte zwar etwas länger Bestand, aber noch vor der Pause meldete sich Jena erneut zurück. Lämmel traf in der 39. Minute, sodass die Spieler mit einem Unentschieden in die Pause gingen.



Nach dem Seitenwechsel arbeiten die Hohenschönhauser für den Sieg. Der entscheidende Treffer fiel in der 59. Minute als Breitfeld den Ball stark auf Siebeck durchsteckte. Der zog aus spitzem Winkel ab und traf durch die Beine des Jena-Keepers zum Siegtor.

Viktoria gewinnt gegen Altglienicke und zieht gleich

Die VSG Altglienicke hat die Chance verpasst, Anschluss zur Tabellenspitze zu halten. Die Treptower verloren im Stadion auf dem Wurfplatz auf dem Olympiagelände mit 0:1 gegen Viktoria Berlin.



Falcao erzielte in der 62. Spielminute per Foulelfmeter das Tor des Nachmittags. Nach dem Spiel stehen beide Berliner Mannschaften punktgleich mit 35 Zählern im oberen Tabellenmittelfeld. Tabellenführer Greifswald ist mit einem Spiel mehr neun Punkte voraus.

Luckenwalde festigt Mittelfeldplatz

Bereits am Freitag siegte der FSV Luckenwalde mit 3:0 (1:0) beim FC Eilenburg. Vor 243 Zuschauern erzielten Flath (9. Minute), Gollnack (75.) und Vierling (82./Foulelfmeter) die Tore für die Brandenburger.



Mit 29 Punkten stehen die Luckenwalder im sicheren Mittelfeld der Tabelle.

