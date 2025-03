Regionalliga Nordost BFC Dynamo feiert Heimsieg gegen Plauen - Viktoria verliert in Zwickau - Babelsberg schlägt Lok Stand: 15.03.2025 19:44 Uhr

Der BFC Dynamo ist zurück in der Erfolgsspur: Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie feierten die Berliner am Samstagnachmittag in der Regionalliga Nordost einen 3:1-Heimsieg gegen den VFC Plauen.



Dabei geriet das Team von Trainer Dennis Kutrieb in der 33. Minute zunächst in Rückstand, als Daniel Gerstmayer für die Gäste traf. Bennedikt Wüstenhagen erzielte nur fünf Minuten später den 1:1-Pausenstand - und nach dem Seitenwechsel drehten wiederum Wüstenhagen (70.) und Rufat Dadashov (77., Foulelfmeter) die Partie zu Gunsten des BFC, der mit 37 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz springt.

Babelsberg feiert ersten Sieg unter Trainer Ronny Ermel

Der SV Babelsberg 03 holte indes einen 3:1-Sieg gegen den Tabellenführer 1. FC Lokomotive Leipzig. Es war der erste Dreier unter Trainer Ronny Ermel, der seit Ende Februar in Babelsberg im Amt ist.



Routinier Daniel Frahn sorgte mit einem Doppelschlag in der ersten Hälfte für die Vorentscheidung (2., 26. per Foulelfmeter). Und auch wenn Malik McLemore kurz nach der Halbzeitpause den Anschluss wiederherstellte (51.), hatten die Hausherren an diesem Nachmittag das letzte Wort: So war es Andor Bolyki, der in der 68. Minute den Endstand markierte. Babelsberg klettert für den Moment mit 30 Zählern auf den elften Platz.

Viktoria mit sechster Niederlage in Folge

Der FC Viktoria musste derweil die sechste Pleite in Serie verkraften. Beim FSV Zwickau unterlagen die Berliner mit 0:1 (0:1). Lucas Albert sorgte mit seinem Treffer in der fünften Minute früh für die Entscheidung.



Viktoria steckt somit weiter tief im Abstiegskampf. In der Liga haben die Himmelblauen seit dem 10. November nicht mehr gewonnen (2:1 gegen Hertha 03). Nach 24 absolvierten Spielen belegt Viktoria mit 22 Punkten den 15. Platz.

