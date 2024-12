American Football Berlin wird ab 2025 Austragungsort für bis zu drei NFL-Spiele Stand: 11.12.2024 15:48 Uhr

Vor einem Monat bewarb sich der Senat, nun steht die Entscheidung fest: Die NFL kommt nach Berlin. Schon im nächsten Jahr soll der American-Football-Zirkus erstmals Halt im Olympiastadion machen.

Berlin wird in der kommenden Saison im Olympiastadion erstmals ein Pflichtspiel der US-amerikanischen Profiliga im American Football (NFL) ausrichten.



"Wir haben uns weitere fünf Jahre bis 2029 auf Deutschland festgelegt und werden pro Saison mindestens ein Spiel ausrichten. Innerhalb dieses Zyklus werden es bis zu drei Spiele in Berlin sein", sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Wo die übrigen der mindestens fünf Spiele stattfinden, ist noch unklar. "Wir planen zunächst mit einem Spiel pro Jahr und kämpfen dafür, dass es noch mehr werden", kündigte Steinforth an.



Welche Teams im Olympiastadion aufeinandertreffen, ist genau wie der Zeitpunkt noch offen. Zuletzt sicherten sich unter anderem die Detroit Lions um den deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown die Vermarktungsrechte für den deutschsprachigen Raum. "Wir wissen, dass die Teams mit den Marketingrechten für den deutschen Markt natürlich ganz besonders großes Interesse haben", sagte Steinforth.

Senat erhofft sich Mehrwert für die Stadt

Vor einem Monat war bekannt geworden, dass sich Berlin offiziell für die Ausrichtung mehrerer Spiele zwischen 2025 und 2029 bewerben würde. Laut einem Bericht von RTL/NTV wird die Austragung eines NFL-Spiels die Stadt Berlin rund 12,5 Millionen Euro kosten.



Eine Sprecherin der zuständigen Berliner Senatsverwaltung erklärte im November, dass durch die Austragung ein absoluter Mehrwehrt geschaffen werden würde. Nicht nur durch die anreisenden Sportfans, sondern auch für den Jugend- und Schulsport. Berlin habe bewiesen, dass die Stadt sportliche Großereignisse stemmen kann - wie zuletzt die Special Olympics. Die Senatsverwaltung sei "überzeugt, dass die Sportmetropole Berlin mit dem Olympiastadion bestens als Austragungsort für NFL-Veranstaltungen geeignet ist".

Umsatzstärkste Profi-Sportliga der Welt

Die NFL ist eine der größten Sport-Ligen der Welt und veranstaltet bereits seit Jahren immer wieder ausgewählte Spiele der Hauptrunde im Ausland. In Deutschland fanden zuletzt Spiele in Frankfurt und München statt, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren.



Die internationale Vermarktung spielt für die NFL eine immer größere Rolle. Sie gilt mit etwa 15,3 Milliarden Dollar als umsatzstärkste Profisportliga der Welt. Gerade in Deutschland ist der Markt für American Football in den vergangenen Jahren stark gewachsen.



Dabei macht der NFL-Zirkus nicht zum ertsten Mal Halt in Berlin. Zwischen 1990 und 1994 gab es mehrere Spiele, das erste im August 1990 vor 55.000 Zuschauern im Olympiastadion. Damals spielten die Los Angeles Rams gegen die Kansas City Chiefs. Die Partien in den 1990er Jahren waren allerdings allesamt Testspiele. Pflichtspiele der Hauptrunde wurde damals noch nicht in Deutschland ausgetragen.

Sendung: Der Tag, 11.12.2024, 19:15 Uhr