Im September in Zürich Beliner Radprofi Simon Geschke ist Teil des WM-Aufgebots Stand: 16.09.2024 14:39 Uhr

Radprofi Simon Geschke kann sich kurz vor dem Ende seiner aktiven Karriere ein letztes Mal bei einer WM auszeichnen. Der gebürtige Berliner steht im Aufgebot des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) für die Titelkämpfe in Zürich (21. bis 29. September).



Der 38-jährige Geschke ist für das Straßenrennen am WM-Schlusstag vorgesehen, für das der BDR sechs Startplätze erhalten hat.



Bahnrad-Tandem Ulbricht und Förstemann gewinnt Bronze mehr

Auch Schachmann nominiert

Für den einstigen Tour-de-France-Tagessieger Geschke wird es die letzte WM-Teilnahme vor seinem Ruhestand zum Ende der Saison sein. In seiner Karriere hat der Berliner achtmal an den internationalen Radsport-Gipfeln teilgenommen.



Neben Geschke sollen Marco Brenner, Georg Steinhauser, der Berliner Maximilian Schachmann, Georg Zimmermann und Florian Lipowitz, der zuletzt mit dem siebten Gesamtrang bei der Vuelta in Spanien auf sich aufmerksam gemacht hatte, in das Rennen um das Regenbogentrikot gehen.



Als Ersatzfahrer sind Florian Storck und Jonas Rutsch vorgesehen. Schachmann und Miguel Heidemann bestreiten das Einzelzeitfahren am kommenden Sonntag. Beide sind zudem gemeinsam mit Brenner mit der Mixed-Staffel am Mittwoch im Einsatz.