Deutsche Basketball-Meisterschaft BBL-Final-Serie: Alba Berlin verliert Krimi im dritten Final-Spiel mit 63:67 gegen Bayern München

In einem intensiven und ausgeglichenen Spiel unterlag Alba Berlin dem FC Bayern am Mittwochabend mit 63:67. Im Kampf um die Deutsche Basketball-Meisterschaft haben die Münchner in dieser Best-of-Five-Serie nun zwei Matchbälle.

Rückschlag im Kampf um die Deutsche Basketball-Meisterschaft: Alba Berlin hat das dritte Final-Spiel am Mittwochabend mit 63:67 (28:31) gegen den FC Bayern verloren. In der Best-of-Five-Serie führen die Münchner nun mit 2:1. Um den Titel zu gewinnen, müssten die Albatrosse die beiden verbleibenden Partien für sich entscheiden. Bester Werfer in Spiel drei war Albas Matt Thomas mit 17 Punkten.

Nach diversen Fehlversuchen auf beiden Seiten war es ein Ex-Albatros im Trikot des FC Bayern, der nach anderthalb gespielten Minuten die ersten Punkte des Abends erzielte: Niels Giffey (0:2). Leandro Bolmaro setzte einen Dreier obendrauf – und nach knapp drei Minuten meldeten sich dann auch die Albatrosse in der Partie an, als Malte Delow ebenfalls von außen traf (3:5).



In dieser frühen Phase des Spiels regnete es regelrecht Dreier: Tim Schneider versenkte einen Wurf aus der Distanz, dunkte im nächsten Angriff und brachte die Hausherren im Alleingang erstmals in Führung (8:5). Und auch Louis Olinde netzte für drei (11:6). Doch die Bayern meldeten sich zurück, drehten das Spiel – natürlich dank einer Handvoll Dreier – wieder zu ihren Gunsten und führten nach den ersten zehn Minuten mit 17:14.

Bayern setzt sich vorübergehend ab

Die Münchner setzten sich früh im zweiten Viertel mit neun Punkten ab (14:23). Allerdings brachten sie ihren Gegner direkt wieder zurück in die Begegnung: Münchens Devin Booker wurde mit einem unsportlichen Foul bestraft, die fälligen Freiwürfe verwandelte Olinde - und Alba Berlin war wieder da. Matt Thomas und Yanni Wetzell verkürzten bis auf einen Punkt (25:26), die Arena am Ostbahnhof wurde wieder merklich lauter, doch bevor die Berliner noch weiter aufdrehen konnten, nahm Bayerns Trainer Pablo Laso eine Auszeit.



Tatsächlich war Albas Schwung nun erstmal passé, besonders von außen ging die Wurfquote des Teams von Israel Gonzalez rapide nach unten. Den Gästen aus der bayerischen Landeshauptstadt gelang es jedoch nicht, wieder nennenswert davonzuziehen. Es blieb ein intensives Spiel, aber auch eines mit wenigen Punkten. So leuchtete auf der Anzeigetafel zur Halbzeit ein Zwischenstand von 28:31 aus Sicht der Albatrosse auf.

Tim Schneider mit einem Dunk im Spiel gegen den FC Bayern München.

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten wiederum die Hausherren: Delow und Olinde brachten die Berliner wieder in Front (32:31). Am Gesamteindruck änderte sich allerdings auch in diesem dritten Spielabschnitt nicht viel: Es blieb ein ausgeglichenes Duell, in dem beide Teams gerade in der Offensive Probleme hatten. Mit dem Stand von 45:48 ging es in das letzte Viertel.

Späte Läufe beider Teams - Maximale Spannung

Bis zur Schlusssirene blieb es ein Final-Spiel, das von der vielzitierten Spannung lebte. Führungswechsel hier, Führungswechsel da. Die Albatrosse lagen mit 51:48 vorn, ehe Bayern einen letzten Run startete: 13 Punkte, die von Alba unbeantwortet blieben, sorgten für einen 61:51-Vorsprung für die Münchner. Doch die Berliner bewiesen, dass Basketball ein Spiel der Läufe ist und meldeten sich mit einem 10:0-Zwischenspurt zurück. In der Arena am Ostbahnhof hielt es die Zuschauer nicht mehr auf den Sitzen, die Entscheidung fiel in den letzten beiden Minuten: Carsen Edwards versenkte einen Dreier, Bayern führte 66 Sekunden vor Schluss mit 65:61 und gab diese Führung nicht mehr her. Olinde und Delow setzten Korbleger daneben, München hatte das letzte Wort.



Durch den 67:63-Auswärtserfolg übernimmt der FCB in dieser Final-Serie die 2:1-Führung und braucht noch einen weiteren Sieg, um sich zum neuen Deutschen Basketball-Meister zu krönen.

Mögliches Entscheidungsspiel am Freitagabend in Berlin

Im vierten Final-Spiel, das am Freitag (18 Uhr, im rbb- und BR-Livestream) in der Arena am Ostbahnhof ausgetragen wird, kann Bayern bereits den Titelgewinn klarmachen. Andernfalls fällt die Entscheidung im Spiel fünf, das am Sonntag (17 Uhr, im rbb- und BR-Livestream) stattfinden würde.

