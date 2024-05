Basketball-Turnier Basketball-Turnier: Euroleague-Finale-Four-Spiele in Berlin von Fan- Ausschreitungen überschattet Stand: 25.05.2024 12:34 Uhr

Bei Krawallen zwischen den Fans mehrerer Basketballteams am Freitagabend musste die Polizei einschreiten. Etwa 50 Verfahren wurden eingeleitet und zwei Polizisten wurden verletzt.

Bei Fan-Auseinandersetzungen vor dem Final-Four-Turnier der Basketball-Euroleague in Berlin sind am Freitag zwei Polizisten leicht verletzt worden. Insgesamt wurden 50 Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte.



Zudem wurden bei Personenkontrollen zwei Macheten, ein Messer sowie Sturmhauben sichergestellt. Zu den Krawallen war es vor Beginn des ersten Spiels zwischen dem griechischen Klub Panathinaikos Athen und dem türkischen Verein Fenerbahçe Istanbul gekommen. Etwa 3.000 Fans hatten sich vor der Arena am Ostbahnhof versammelt, laut Polizei wurde Pyrotechnik gezündet, zudem gab es Flaschenwürfe.

Griechisches "Derby der ewigen Feinde" kommt nach Berlin Beim Final Four der Basketball-Euroleague treffen in Berlin die Fans zweier Erzrivalen aufeinander. Immer wieder gab es bei Derbys der griechischen Klubs Panathinaikos und Olympiakos Ausschreitungen. Von Lukas Wittemehr

Mehrere Personen versuchten, gewaltsam in die Arena einzudringen. Dies verhinderten die Einsatzkräfte. Von 63 Personen wurden laut Polizei die Personalien aufgenommen, gegen sie wurden Hausverbote sowie Platzverweise ausgesprochen. Das Turnier begann mit Verspätung, in der Halle sowie vor der Arena blieb es am Freitagabend aber friedlich.

Während der Spiele blieb es in der Arena ruhig

Panathinaikos Athen und Real Madrid setzten sich am Freitag in den Halbfinals des Final-Four-Turniers in Berlin beide durch. Dabei schlugen zunächst die Griechen Fenerbahce Istanbul mit 73:57 (38:36). Real Madrid siegte am späten Freitagabend gegen Olympiakos Piräus mit 87:76 (56:37).



Im ersten Spiel erwischte Athen um Kostas Antetokounmpo - unter den Augen seines Bruders, dem griechischen NBA-Stars Giannis Antetokounmpo im Publikum, - den besseren Start, entschied das erste Viertel klar für sich. Doch Fenerbahce verkürzte den Rückstand bis zur Halbzeit. Nach der Pause zog Panathinaikos wieder deutlich davon, fuhr einen ungefährdeten Sieg ein und darf nun von seinem ersten Euroleague-Titel seit 13 Jahren träumen. Bester Werfer war Athens Mathias Lessort mit 17 Punkten.



Aufgebot der Berliner Polizei vor der Arena am Ostbahnhof.

Im zweiten Abendspiel setzte sich Madrid in der Neuauflage des Vorjahresfinals gegen Olympiakos Piräus durch und legte den Grundstein für diesen Sieg gleich im ersten Viertel. Real führte bereits nach zehn Minuten mit 18 Punkten. In der zweiten Halbzeit kämpfte sich Piräus zwischenzeitlich wieder ran, doch Madrid brachte die Führung kontrolliert über die Zeit.



Olympiakos Piräus trifft am Sonntag im kleinen Finale, dem Spiel um Platz drei, auf Fenerbahce Istanbul (17 Uhr). Die beiden deutschen Starter Bayern München und Alba Berlin hatten die Play-offs der EuroLeague verpasst.





Sendung: rbb24 Inforadio, 24.05.2024, 23:30 Uhr