Basketball Basketball: Sterling Brown verlässt Alba Berlin nach nur einem Jahr

Basketball: Sterling Brown verlässt Alba Berlin nach nur einem Jahr Stand: 03.07.2024 15:35 Uhr

Sterling Brown verlässt den Berliner Basketballklub Alba Berlin nach nur einem Jahr wieder. Der US-Amerikaner nutzt dafür eine Vertragsklausel, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.



Der 29-Jährige hatte sich erst im Sommer 2023 den Berlinern angeschlossen. Alba war seine erste Station in Europa. Zuvor spielte der Shooting Guard für die Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Dallas Mavericks und Los Angeles Lakers - dabei sammelte er beinahe 300 Einsätze in der NBA an.

"Mit seinem Einsatz und seiner Professionalität sehr geholfen"

In der zurückliegenden Saison steuerte Brown 12,4 Punkte pro Partie zu Albas Spiel bei. "Sterling hat dem Team mit seinem Einsatz und seiner Professionalität sehr dabei geholfen, bis zum Schluss um Siege zu kämpfen. Wir bedanken uns für seine Zeit in Berlin und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft", wird Alba-Sportdirektor Himar Ojeda in der Klubmeldung zitiert.



Wohin es für Brown nun geht, ist noch unklar.

