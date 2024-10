Basketball Basketball: Nyara Sabally gewinnt mit New York Liberty den WNBA-Titel Stand: 21.10.2024 10:11 Uhr

Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich haben die Meisterschaft in der WNBA gewonnen. Das Duo setzte sich mit New York Liberty im entscheidenden fünften Endspiel der nordamerikanischen Eliteliga zuhause mit 67:62 (27:34, 60:60) nach Verlängerung gegen die Minnesota Lynx durch.



Die Deutschen waren dabei in einem spannenden Finish mitentscheidend für den Triumph, erzielten sie doch fünf der sieben New-York-Punkte in der Verlängerung. Im sechsten Anlauf klappte es für die Liberty mit dem ersten Titel. Zuvor hatte das Team aus New York fünfmal eine Endspielserie verloren, zuletzt im vergangenen Jahr gegen die Las Vegas Aces.

New York gelingt Comeback in der zweiten Hälfte

Die beiden deutschen Basketballerinnen erzielten jeweils 13 Punkte und sieben Rebounds. Fiebich eröffnete die Verlängerung mit einem erfolgreichen Dreier, die Berlinerin Sabally erzielte die nächsten beiden Punkte für New York. Beste Werferin New Yorks war Jonquel Jones mit 17 Zählern, die auch zur besten Spielerin der Finalserie ausgezeichnet wurde.



Breanna Stewart hatte mit zwei verwandelten Freiwürfen fünf Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit die Liberty in die Verlängerung gerettet. Die Gastgeberinnen waren bis zur 27. Spielminute konstant zurückgelegen, in der ersten Hälfte mit bis zu zwölf Zählern Differenz. Im dritten Viertel gelang New York das Comeback, auch dank Sabally: Die 24-Jährige erzielte neun Punkte in den letzten dreieinhalb Minuten des Durchgangs.



Die Endspielserie zwischen New York und Minnesota war extrem spannend: Zum ersten Mal seit 2019 gingen die WNBA-Finals wieder über die volle Distanz von fünf Spielen, in vier Partien betrug die Differenz maximal fünf Punkte.

