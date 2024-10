Basketball Basketball: Fiebich und Sabally stehen im WNBA-Finale Stand: 07.10.2024 10:25 Uhr

Die Berlinerin Nyara Sabally und ihre Nationalteampartnerin Leonie Fiebich greifen nach dem Titel in der US-Basketball-Profiliga WNBA. Mit ihrem Team New York Liberty gewannen sie das vierte Halbfinale beim Titelverteidiger Las Vegas Aces mit 76:62 und zogen damit ins Finale ein.



Im Vorjahr hatte New York die Finalserie gegen Las Vegas noch 1:3 verloren, nun ging das Halbfinale (best of five) mit 3:1 an die Liberty.

Im Finale gegen Connecticut oder Minnesota

Im Finale trifft das Team aus dem Big Apple auf die Minnesota Lynx oder Connecticut Sun. In der Serie steht es 2:2. Connecticut glich durch ein 92:82 aus. Das entscheidende fünfte Spiel findet in der Nacht auf Mittwoch statt.



Fiebich war am Sonntag früh mit drei Fouls belastet, ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Am Ende kam die 24-Jährige in gut 28 Spielminuten auf elf Punkte und sieben Rebounds.



Nyara Sabally kam im vierten Spiel gegen Las Vegas am Sonntag hingegen nicht zum Einsatz. Sie ist die jüngere Schwester von Satou Sabally, die seit 2020 ebenfalls in WNBA für die Dallas Wings spielt.

