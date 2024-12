Basketball-Bundesliga Basketball-Bundesliga: Alba verliert das Spitzenspiel gegen Saarloius Stand: 07.12.2024 20:52 Uhr

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga das Spitzenspiel gegen die Saarlouis Royals überraschend deutlich mit 60:68 (32:31) verloren. Ausschlaggebend für die ersten Heimniederlage in dieser DBBL-Saison war ein schwaches letztes Viertel der Berlinerinnen. Die überragende Spielerin auf dem Parket war Royals-Aufbauspielerin Martha Burse mit 30 Punkten



Die Partie in der Sömmeringhalle war zu Beginn nicht unbedingt von vielen Offensivaktionen geprägt, beide Teams standen gut in der Defensive und hatten Probleme, Punkte zu erzielen. Mitte des zweiten Viertels führte Alba mit 18:17. Ein 6:0-Lauf half den Berlinerinnen, sich etwas von dem Tabellen-Fünften abzusetzen. Saarlouis spielte weiter aggressiv in der Verteidigung, zwang Alba immer wieder zu Fehlern und ließ die Berlinerinnen so nicht davonziehen. Zur Halbzeit stand es 32:31.



Alba verschläft den Start ins vierte Viertel

Auch im dritten Viertel blieb es ein enges Spiel. Bei Alba kam Point Guard Lena Gohlisch immer besser in die Partie und es fielen jetzt auch häufiger die Drei-Punkt-Würfe. Aber Saarlouis ließ sich nicht abschütteln, vor allem die starke US-Amerikanerin der Royals, Martha Burse, überzeugte mit zahlreichen, erfolgreichen Zügen zum Korb. Ende des dritten Viertels stand es 50:50.



Alba verschlief den Start ins Schluss-Viertel und produzierte zahlreiche Ballverluste. Saarlouis zog durch einen 10:0-Lauf davon. Die Distanzwürfe der Berlinerinnen fielen nicht mehr und auch Leistungsträgerin Deeshyra Thomas trat kaum in Erscheinung. Die Gäste waren wacher und spielten die Angriffe besser aus, während Alba die Lockerheit verloren ging. Fünf Minuten vor Schluss lag Alba mit 52:67 hinten. Die Deutschen Meisterinnen kamen nicht mehr zurück und kassierten die erste Heim-Niederlage der laufenden Saison.



