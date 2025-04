Basketball-Bundesliga Alba meldet sich mit eindrucksvollem Sieg gegen Vechta zurück Stand: 06.04.2025 17:55 Uhr

Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge hat Alba Berlin wieder einen Sieg eingefahren.

In der Basketball-Bundesliga schlugen sie am Sonntag Rasta Vechta deutlich mit 83:58 (44:29) und wahrten somit eine Chance auf die Playoffs. Trotz des Erfolges bleibt Alba aber weiter hinter Platz zehn, der zumindest die Teilnahme an den Playins ermöglich würde.



Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 18 und Martin Hermannsson mit 15 Punkten.

Alba zieht im dritten Viertel davon

Vor 6.775 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle begann die Partie zäh, in den ersten vier Minuten gab es gerade mal drei Körbe zu bestaunen. Die Gastgeber konnten dann aber eine Schippe drauflegen und fanden besser ihren Rhythmus. Schon früh zog Alba auf 16:3 davon. Erst nach achteinhalb Minuten konnte Vechta seine ersten Punkte aus dem Spiel heraus erzielen. Über fünf Minuten lang gelang ihnen kein Punkt.



Das lag vor allem an der sehr aufmerksamen Defensivarbeit der Berliner. Sie ließen den Gästen nur wenige offene Würfe und kamen immer wieder zu Ballgewinnen. Und auch als Vechta dann besser traf, hatte die Offensive immer eine Antwort. Kurz vor der Pause zog Alba auf 44:27 davon.



Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Albatrosse das Geschehen. Jegliches Aufbäumen der Gäste erstickten sie im Keim. Ende des dritten Viertels war der Vorsprung auf 26 Punkte angewachsen (70:44). Danach ließ der Vizemeister es etwas ruhiger angehen, brachte den Sieg aber souverän ins Ziel.

