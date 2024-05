Basketball-Bundesliga Basketball-Bundesliga: Alba erarbeitet sich Sieg in Spiel drei gegen Bonn und steht im Halbfinale Stand: 21.05.2024 20:38 Uhr

Alba Berlin behält eine weiße Weste in der Viertelfinal-Serie der Basketball-Bundesliga und steht früh im Halbfinale. Die Berliner gewannen auch ihr drittes Spiel gegen Bonn und haben vor der Runde der letzten vier nun eine längere Pause.

Alba Berlin hat auch das dritte Viertelfinal-Spiel der Best-Of-Five-Serie gegen die Telekom Baskets Bonn gewonnen und steht damit zum frühstmöglichen Zeitpunkt im Halbfinale der Basketball-Bundesliga. Zwar zeigte Bonn eine gute Leistung und verlangte Alba alles ab, am Ende zogen die Berliner aber dennoch verdient mit 93:86 (40:41) in die nächste Runde ein.



Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann und Louis Olinde mit jeweils 18 Punkten.



Enges und gutes Spiel in Halbzeit eins

Alba Berlin machte einen Fehlstart in die Partie. Bonn begann mit viel Tempo und zog schnell mit sechs Punkten davon. Beim Stand von 8:2 nahm Alba-Trainer Israel Gonzalez die erste Auszeit. Fortan wirkten die Berliner deutlich wacher und waren nun besser im Spiel. Nach sechs Minuten gingen die Albatrosse durch Johannes Thiemann erstmals in Führung. Insbesondere in der Offensive sicherte sich Alba nun häufiger die Rebounds. Vor allem 2,21-Meter-Mann Khalifa Koumadje machte immer wieder wichtige Bälle fest. Weil Bonn dennoch gut im Spiel blieb, endete das erste Viertel mit einem ausgeglichenen 20:20.



Das zweite Viertel dominierten dann zunächst die beiden Defensivreihen. Immer wieder kam es zu teils spektakulären Abwehraktionen. In den Schlussminuten drehten beide Teams auch in der Offensive wieder auf, das Spiel blieb hochklassig und eng. Mit einem knappen 41:40 für Bonn ging es in die Pause.



Spiel bis zum Schluss knapp

Die Gastgeber kamen dann deutlich besser aus der Pause. Mit viel Wucht und hoher Effektivität erspielten sich die Bonner eine erste höhere Führung und stellten Alba im dritten Viertel vor eine große Herausforderung. Dank einer starken Leistung in den ersten Minuten nach Wiederbeginn stand es plötzlich 56:49 für Bonn. Doch Alba nahm die Herausforderung an und wurde sofort wieder stärker. Noch vor dem Schlussabschnitt kamen die Berliner wieder zurück und glichen vor den letzten zehn Minuten zum 68:68 aus.



Auch der letzte Abschnitt blieb lange Zeit eng. Berlin verpasste es zunächst, sich eine höhere Führung zu erspielen, weil man insbesondere in der Defensive zu nachlässig spielte und Bonn zu viele Rebounds überließ. In den Schlussminuten wurde das Team von Gonzalez dann aber konsequenter und effektiver. Knapp vier Minuten vor Schluss lag Alba sechs Zähler vorne. Die Führung ließen sich die Berliner nicht mehr nehmen und zogen mit einem 93:86-Erfolg verdient ins Halbfinale ein.



Sendung: rbb24, 21.05.24, 21:45 Uhr