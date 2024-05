Basketball-Bundesliga Basketball-Bundesliga: Alba Berlin schickt Crailsheim in die zweite Liga Stand: 12.05.2024 18:04 Uhr

Zum Abschluss der Punkterunde hat Alba Berlin den Abstieg der Crailsheim Merlins besiegelt. Am Sonntag gewannen die Berliner mit 103:83 (49:43) in Crailsheim, Matt Thomas (21 Zähler) und Justin Bean (16) machten bei Alba die meisten Punkte.



Für die Berliner war die Partie bedeutungslos, weil bereits vorher feststand, dass sie als Tabellenzweiter in die Playoffs gehen werden. Crailsheim hingegen hätte unbedingt gewinnen müssen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben und nicht Tübingen in die zweite Liga folgen zu müssen.



Erst am Freitag hatte Alba zuhause gegen die Bayern gewonnen und das hatte Kraft gekostet. Bei den Gästen bekam Sterling Brown eine Pause, zudem plagten Kapitän Johannes Thiemann wieder Rückenprobleme. Damit fehlten erneut fünf Stammkräfte. Alba kam dennoch gut in die Partie, fand gleich den Wurfrhythmus und spielte seine Angriffe klug aus. Gegen Ende des ersten Viertels betrug der Vorsprung schon 13 Punkte (26:13).

Alba gewinnt mit außergewöhnlich wenigen Punkten gegen Bayern Nur fünf Tage nach der Niederlage in München bekam Alba Berlin die Chance zur Revanche gegen den FC Bayern. Die beiden Topteams der Liga lieferten sich das punkteärmste Spiel der Saison - mit dem besseren Ende für Alba.mehr

Alba trifft in den Playoffs zuerst auf Bonn oder Ludwigsburg

Doch die Gastgeber kämpften, angefeuert von 2.747 Zuschauern in der Rinderauktionshalle mit dem Namen Arena Hohenlohe in Baden-Württemberg. Fans nennen sie liebevoll "Stierkampfarena". Mitte des zweiten Viertels gingen die Crailsheimer erstmals in Führung (33:32), vor allem dank ihrer erfolgreichen Dreier. Die Partie war nun sehr ausgeglichen und bis zur Pause wechselte die Führung hin und her.



Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Berliner zwar wieder etwas absetzen (60:49), doch Crailsheim steckte nicht auf. Viereinhalb Minuten vor Ende waren die Gastgeber wieder auf drei Punkte dran (86:83). Doch Alba blieb unbeeindruckt und setzte kühl und kontrolliert sein Spiel wieder durch. In der Schlussphase wurde es dann wieder deutlich, mit steigendem Druck schwanden die Hoffnungen der Crailsheimer. Nach sechs Jahren müssen sie wieder in die Pro A zurückkehren. Die ebenfalls bis zum Schluss gefährdeten Rostock Seawolves und MLP Academics Heidelberg sind dagegen gerettet. Für Alba geht es in der ersten Playoffrunde entweder gegen Bonn oder Ludwigsburg.

Sendung: rbb24 Inforadio, 12.05.2024, 18 Uhr