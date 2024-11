Basketball Basketball: Alba-Frauen schlagen Elitzur Ramla und feiern ersten EuroCup-Sieg überhaupt Stand: 20.11.2024 21:29 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihren ersten Sieg im EuroCup eingefahren. Am Mittwochabend gewann das Team von Cheftrainer Cristo Cabrera gegen den israelischen Meister Elitzur Ramla mit 76:71 (34:33). Albas Deeshyra Thomas war mit 23 Punkten erfolgreichste Werferin des Spiels - und drehte insbesondere im vierten Viertel so richtig auf.



Das Hinspiel vor rund einem Monat hatte Alba noch mit 59:68 gegen Ramla verloren. Das Rückspiel wurde nun, aufgrund des Krieges im Nahen Osten, erneut in der Sömmeringhalle ausgetragen.

Duell auf Augenhöhe

In den ersten zehn Minuten konnten sich die Gäste zunächst etwas absetzen, ehe Lucy Reuß einen Dreier zum 16:16-Ausgleich verwandelte, der auch den Zwischenstand nach dem ersten Viertel bedeutete. Im zweiten Viertel blieb es ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen konnte. Mit einer 34:33-Führung für Alba Berlin ging es in die Halbzeit.

Thomas erzielt die entscheidenden sieben Punkte

Das dritte Viertel war von Läufen auf beiden Seiten geprägt: Die Albatrosse erspielten sich etwa zwei Minuten vor Ende des Abschnitts eine vermeintlich komfortable Führung (51:43), doch Ramla brauchte nur etwas mehr als eine Minute, um diesen Vorsprung zu egalisieren (51:51).



Bis zur Schlusssirene sahen die Zuschauer ein packendes Duell, das Deeshyra Thomas letztlich im Alleingang entschied: Die letzten sieben Punkte des Spiels gingen allesamt auf das Konto der Aufbauspielerin, die für den 76:71-Sieg sorgte und den Alba-Frauen den ersten EuroCup-Sieg der Vereinsgeschichte bescherte.



Vor dem sechsten und letzten Gruppenspiel am 27. November bei Kibirkstis Vilnius (Litauen) haben die Berlinerinnen jedoch nur noch eine Minimalchance auf ein Weiterkommen in die Playoffs.

