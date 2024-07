Basketball Basketball: Alba Berlin holt Center Williams aus Ulm Stand: 11.07.2024 13:53 Uhr

Basketball-Bundesligist Alba Berlin verstärkt sich zur neuen Spielzeit auf der Center-Position. Wie der Hauptstadtverein am Donnerstag mitteilte, wechselt Trevion Williams vom Ligarivalen ratiopharm Ulm nach Berlin.



Der 23 Jahre alte US-Amerikaner unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre.

Einer der besten Rebounder

"Trevion besitzt als Spieler viele Eigenschaften, die perfekt zu uns passen. Er ist ein ausgezeichneter Passgeber und als Center sehr vielseitig in seiner Spielweise", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. "Wir wollen ihm dabei helfen, den nächsten Schritt zu machen und sich auf EuroLeague-Level weiterzuentwickeln."



Der 2,06 Meter lange Williams gehörte sowohl in der abgelaufenen Bundesligasaison als auch im Eurocup mit 9,0 und 10,8 Rebounds pro Spiel zu den stärksten Reboundern und wurde in das Team der fünf besten Eurocup-Spieler gewählt.



Im Pokal-Halbfinale gegen Alba im Februar erzielte Williams als Ulmer Topscorer 25 Punkte und holte zwölf Rebounds und half entscheidend dabei, die Berliner zu bezwingen.

