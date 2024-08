Bahnrad-DM Emma Hinze holte deutschen Zeitfahr-Titel Stand: 16.08.2024 19:20 Uhr

Weltmeisterin Emma Hinze aus Cottbus hat bei den deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in Berlin überlegen das 500-Meter-Zeitfahren gewonnen. In 33,498 Sekunden verwies die Olympia-Dritte von Paris im Teamsprint ihre Trainingskollegin Clara Schneider (34,387) und Alessa-Catriona Pröpster (35,199) auf die Plätze zwei und drei.



Am Samstag will Hinze im Berliner Velodrom den Weltrekord über die 500 Meter fliegend angreifen. "Ich habe immer noch eine sehr gute Form aus Paris, die Bahn ist schnell, und ich bin im Training schon schneller gewesen - deshalb versuche ich es", sagte die achtmalige Weltmeisterin. Die Bestmarke über diese selten gefahrene Disziplin hält seit Dezember 2016 Rekord-Weltmeisterin Kristina Vogel, die damals in Frankfurt (Oder) 28,970 Sekunden fuhr.

Im Scratch der Männer verteidigte Moritz Augenstein vom RSC Kempten eindrucksvoll seinen Titel aus dem Vorjahr. Im Ausscheidungsfahren siegte Benjamin Boos. Im Teamsprint der Männer ging der Titel nach 44,479 Sekunden an das Track Team Brandenburg mit Danny-Luca Werner, Pete Collin Flemming und den Olympia-Sechsten Nik Schröter. Im Punktefahren Frauen siegte Pia Grünewald aus dem Cottbuser LKT Team.

