Fußball Auf Revanche aus: Hertha BSC muss im DFB-Pokal-Achtelfinale nach Köln Stand: 03.11.2024 19:51 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC tritt im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Liga-Konkurrenten 1. FC Köln an. Das ergab die Auslosung in der ARD-Sportschau durch EM-Saxofonist André Schnura und DFB Sportdirektor Rudi Völler. Die beiden Mannschaften trafen erst am Samstagabend in Berlin in der Liga aufeinander. Hertha verlor nach einer enttäuschenden Leistung 0:1.

Hertha enttäuscht vor beeindruckender Kulisse Pokal-Glanz verflogen: Nach dem Gala-Auftritt gegen Heidenheim präsentierte sich Hertha BSC gegen den 1. FC Köln weitgehend ideenlos und musste das mit Spannung erwartete Spiel verdient verloren geben.mehr

Die Sehnsucht ist groß

Die Achtelfinale-Partien finden am 3. und 4. Dezember statt. Die Berliner hatten in der zweiten Runde am Mittwoch im heimischen Olympiastadion den Bundesligisten Heidenheim (2:1) aus dem Pokal geworfen. Wie immer seit 1985 wird das DFB-Pokalfinale auch in dieser Saison in der Hauptstadt im Olympiastadion gespielt, am 24. Mai 2025.



Die Sehnsucht der Hertha-Fans nach einem Endspiel im eigenen Stadion ist groß. Die Profi-Mannschaft der Berliner schaffte das seit 1985 noch nie. In der vergangenen Saison verpassten die Blau-Weißen eine Riesenchance und schieden im Viertelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern aus.

Sendung: Abendschau, 03.11.2024, 19:30 Uhr