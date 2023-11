Regionalliga Nordost | 13. Spieltag Altglienicke wacht zu spät auf, BFC erleidet Rückschlag Stand: 04.11.2023 16:06 Uhr

In der Fußball-Regionalliga-Nordost kassierten die Berliner Vereine in den Samstagspartien des 13. Spieltags jeweils eine Niederlage. Die VSG Altglienicke kam im Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz nicht über ein 2:3 hinaus, verschlief dabei in beiden Hälften die Anfangsphase. Der BFC Dynamo musste – trotz einer Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt – im Spitzenspiel in Erfurt eine 1:3-Niederlage hinnehmen.

Viktoria souverän, BAK verpasst Befreiungsschlag mehr

Altglienicke im Tiefschlaf gegen Meuselwitz

Die VSG Altglienicke handelte sich gegen den ZFC Meuselwitz eine 2:3-Heimpleite ein. Gegen die Thüringer verschlief die Mannschaft von Trainer Karsten Heine die Anfangsphase komplett. Meuselwitz kombinierte sich in der 3. Minute in den Fünfmeterraum, wo Amer Kadric für den ZFC nur einzuschieben brauchte. Drei Minuten später war es Luca Bürger, der aus 14 Meter abzog und so das 2:0 für die Gäste besorgte. VSG-Keeper Lino Kasten sah bei diesem Gegentreffer nicht gut aus.



Bis zur 20. Minute spielten nur die Gäste, ehe Altgliniecke besser in die Partie kam. Gute Chancen sprangen jedoch nicht heraus. Karsten Heine war mit dem Auftritt seines Teams überhaupt nicht einverstanden und sah sich gezwungen bereits in der 36. Minute dreimal auszuwechseln. Tolcay Cigerci sorgte dann kurze Zeit später aus dem Nichts für den Wachmacher für die VSG, als er aus 16 Metern den Ball in den Winkel hämmerte (43.). Mit 1:2 ging es dann auch in die Pause.



Nach Wiederanpfiff verschlief Altglienicke erneut die Anfangsphase. Luca Bürger schlug in der 47. Minute eine Flanke in den Strafraum und am zweiten Pfosten köpfte René Eckhardt den Ball aus vier Metern zum 3.1 für den ZFC ein. Auch in der Folge kam die VSG nicht in die Partie. Es spielte weiter nur Meuselwitz. Kobylanski konnte in der 83. Minute zwar verkürzen, aber Meuselwitz brachte den Sieg im Anschluss vedient über die Zeit. Die VSG rutscht durch die Niederlage auf den 7. Platz ab, Meuselwitz verbessert sich auf Rang 11.



BFC Dynamo erleidet Rückschlag in Erfurt

Der BFC Dynamo hat im Spitzenspiel der Regionalliga Nordost bei Rot-Weiß Erfurt einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen. In einer munteren Anfangsphase suchten beide Mannschaften den Weg zum Tor, die besseren Chancen hatte aber RWE. Ein Pronichev-Schuss konnte von Dynamos Kamm gerade noch auf der Linie geklärt werden (14.).

Pinguine und Frühaufsteherinnen Der Amateurfußball in Berlin und Brandenburg liefert allwöchentlich neben sportlichen Höhepunkten auch kuriose Geschichten. Wir haben fünf aus der jüngsten Vergangenheit herausgesucht. Von Fabian Friedmannmehr

Auch in der Folge war Erfurt die aktivere Mannschaft und ging in der 30. Minute verdient in Führung. Auf Vorlage von Muteba lief Mergel in den freien Raum und nahm den Ball direkt und traf wuchtig zum 1:0. Der BFC konnte sich vom Druck der Hausherren kaum befreien und agierte hinten fahrlässig. Seaton kam nach einer Mergel-Flanke völlig frei zum Kopfball und erhöhte auf 2:0 – gleichzeitig der Pausenstand.



Zur Pause wechselte Co-Trainer Nils Weiler, der den gesperrten Chefcoach Dirk Kunert vertrat, gleich doppelt, brachte Suljic und Sussek für Stockinger und Breitfeld auf den Platz. Und diese Umstellungen fruchteten. Der BFC agierte nun zwingender und kam in der 71. Minute zum Anschlusstreffer. Dadashov spielte einen starken Steilpass, Dedidis umkurvte RWE-Keeper Plath und schob zum 1:2 ein.



In der Folge drückte Dynamo auf den Ausgleich, aber Erfurts Defensive hielt stand. Seaton besorgte mit seinem zweiten Tor (90.) schließlich den 3:1-Endstand. Erfurt rutscht durch den Sieg auf den 6. Platz, der BFC bleibt vorerst Zweiter.



Sendung: rbbUM6, 04.11.2023, 18 Uhr