Basketball-Bundesliga Albas Basketballerinnen feiern deutlichen Sieg gegen Nördlingen Stand: 23.11.2024 20:50 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Bundesliga einen klaren Sieg gefeiert. In der heimischen Sömmeringhalle setzte sich das Team von Trainer Cristo Cabrera gegen die Eigner Angels Nördlingen mit 90:52 (39:27) durch.



Durch den Sieg behaupten die Berlinerinnen ihren zweiten Platz und sind weiterhin gleichauf mit den Rutronik Stars Keltern, die nur ein besseres Punkteverhältnis haben.

Alba entschied bereits das erste Viertel klar mit 21:10 für sich und stellte die Weichen so früh auf Sieg. Der zweite Abschnitt verlief mit 18:17 dann zwar deutlich knapper, doch wirklich gefährlich wurde der Tabellensechste den Gastgebern in der ersten Halbzeit nie.



Dieser Eindruck setzte sich auch in der zweiten Hälfte fort, die Alba mit 51:25 ebenfalls deutlich gewann und so das 90:52 besiegelte.



Für die Berlinerinnen geht es bereits am Mittwoch (19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel im Eurocup bei Kibirkštis Vilnius weiter.

