Sieg in Tübingen Alba klettert in der Tabelle auf Platz zwei Stand: 06.11.2023 22:22 Uhr

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga weiter auf Kurs. Die Berliner siegten am Montagabend beim Aufsteiger Tigers Tübingen mit 97:81 (49:49). Das Team von Trainer Israel Gonzalez rückt damit in der Tabelle wieder auf Platz zwei vor. Die ersten vier Teams der Liga sind aktuell punktgleich, Alba muss aufgrund des verlorenen direkten Duells nur Ulm den Vortritt lassen. Bester Berliner Werfer waren Justin Bean mit 15 und Gabriele Procida, Yanni Wetzell und Khalifa Koumadje mit je 14 Punkten.

Comeback von Center Wetzell

Coach Gonzalez gab Weltmeister Johannes Thiemann und auch Matt Thomas eine Pause. Dafür feierte Center Wetzell nach überstandener Knöchelverletzung sein Comeback. Die Berliner taten sich aber von Beginn an schwer gegen die quirligen und flinken Gastgeber. So lief Alba zunächst einem knappen Rückstand hinterher.



Im zweiten Viertel fingen sie sich. Offensiv lief es nun besser, in der Defensive gab es weiterhin Schwächen. Überraschend große Lücken klafften immer wieder auf und die gegnerischen Schützen standen zu oft allein. Zudem traf Tübingen sieben Drei-Punkt-Würfe in der ersten Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel verteidigte Alba dann aber intensiver und ging wieder in Führung, Ende des dritten Abschnittes wurde der Abstand erstmals zweistellig (69:59). Und die Gastgeber wurden zunehmend müder. Die Berliner erlaubten sich zwar weiterhin zu viele Ballverluste, brachten den Sieg aber dennoch ins Ziel.

