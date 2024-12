90:88-Erfolg gegen Bologna Alba gewinnt Kellerkrimi in der EuroLeague Stand: 04.12.2024 23:13 Uhr

Alba Berlin hat einen spannenden Kellerkrimi in der EuroLeague für sich entschieden und die Rote Laterne des Tabellenletzten abgegeben.

Das Team von Trainer Israel Gonzalez gewann das Duell bei Virtus Bologna am Mittwoch mit 90:88 (48:38) nach Verlängerung und landete damit am 13. Spieltag in der europäischen Basketball-Königsklasse seinen dritten Erfolg.

David McCormack bester Alba-Werfer

Zugleich war es für den Hauptstadt-Klub der erste Auswärtserfolg auf internationalem Parkett in dieser Saison. Alba, das sich auch in der Bundesliga bislang enorm schwertut, hatte im Italiener Gabriele Procida seinen erfolgreichsten Werfer. Der 22-Jährige kam auf 20 Punkte, Center David McCormack steuerte 16 Zähler bei. Mit dem Erfolgserlebnis im Gepäck geht es für die Berliner direkt in der EuroLeague weiter: Am Freitag steht bei der AS Monaco das nächste Auswärtsspiel an.

Sendung: rbb inforadio, 05.12.2024, 6 Uhr