Dritte Niederlage im Euro Cup Alba Berlins Frauen wachen im Euro Cup gegen Vilnius zu spät Stand: 24.10.2024 22:01 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin warten auf internationalem Parkett weiterhin auf ihren ersten Sieg. Ab Donnerstagabend verloren die Berlinerinnen gegen Kibirkstis Vilnius auch das dritte Spiel ihrer Debütsaison im Eurocup. Beim 53:57 (19:33) fanden die Berlinerinnen angeführt von Topscorerin Emily Kiser (11 Punkte) erst zu spät wirklich ins Spiel.

Alba kommt erst spät noch einmal ran

Bereits zu dessen Start wurde klar, dass Alba es am Donnerstag nicht einfach haben würde. Magere vier Punkte erzielten die amtierenden Deutschen Meisterinnen im ersten Viertel und lagen so nach zehn Minuten bereits mit 4:13 im Hintertreffen. Und auch im zweiten Viertel und dritten Viertel hatten die Gäste aus Litauen stets leichte spielerische Vorteile. Auch dank 14 Punkten von der US-Amerikanerin Sydney Taylor bauten sie ihre Führung zeitweise auf bis zu 19 Punkte aus. Alba hingegen hatte allen voran mit einer katastrophalen Quote von nur 26 Prozent aus dem Zweipunktbereich zu kämpfen.



Trotz alle dem gelang es den Berlinerinnen im vierten Viertel irgendwie, die Partie noch einmal eng zu gestalten. Nicht zuletzt mit einem 8:0-Lauf und neuer offensiver Inspiration verkürzten sie ihren Rückstand in den letzten zehn Minuten Stück für Stück. Am Ende erwies dieser sich allerdings dennoch als das kleien bisschen zu hoch. Mit 53:57 verloren die Gastgeberinnen gegen Vilnius.

