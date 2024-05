Abschiede in Cottbuser Mannschaft Abschiede in Cottbuser Mannschaft: Hildebrandt beendet Karriere, Heike wird wechseln Stand: 25.05.2024 22:30 Uhr

Beim FC Energie Cottbus haben personelle Veränderungen den Gewinn des Brandenburger Landespokals begleitet. Überraschend gab der Verein am Samstagabend bekannt, dass Führungsspieler Jonas Hildebrandt mit nur 27 Jahren seine aktive Fußball-Karriere beenden wird.



Der Innenverteidiger werde im Sommer Assistenzcoach im Trainerteam um Claus-Dieter Wollitz, teilte der Klub am Samstag nach dem 3:1 im Finale des Brandenburger Landespokals gegen den SV Babelsberg mit. "Es ist jetzt ein Punkt gekommen, an dem es am schönsten ist, um diesen Schritt für mich ganz persönlich zu gehen", sagte Hildebrandt laut Vereinsmitteilung.



Der frühere Cottbuser Nachwuchsspieler war im Sommer 2021 von Rot-Weiss Essen zum FC Energie zurückgekehrt. In den zurückliegenden drei Jahren absolvierte er insgesamt 113 Pflichtspiele für Cottbus und erzielte dabei 23 Tore.

Energie Cottbus feiert nach dem Aufstieg auch den Sieg im Landespokal Energie Cottbus hat vor einer Rekordkulisse den Brandenburger Landespokal geholt. Die Lausitzer setzten sich mit 3:1 gegen Babelsberg 03 durch. Beide Toptorjäger des FCE trafen - einer verkündete danach unter Tränen seinen Abschied, der andere bleibt.mehr

Auch Heike geht, Thiele bleibt

Zuvor hatte unmittelbar nach Abpfiff der Cottbuser Topstürmer Tim Heike seinen Abschied vom diesjährigen Drittliga-Aufsteiger bekannt gegeben. Das Ziel: ein anderer Drittligist. Der FCE wollte den 24-Jährigen bis zum Schluss halten.



"Es fällt mir sehr, sehr schwer, es zu sagen, und ich habe es bis heute nicht getan. Aber: Das war mein letztes Spiel für diesen tollen Verein", sagte er exklusiv im rbb|24-Stream. "Meine Emotionen sind mit mir durchgegangen. Es ist einfach unbeschreiblich. Diesen Klub zu verlassen, tut schon sehr weh, aber ich freue mich auch auf meine neue Station."



Bleiben will und wird hingegen sein Sturmpartner Timmy Thiele. Er werde seinen Vertrag auf jeden Fall verlängern, sagte er nach Abpfiff. "Das wird jetzt nach dem Spiel passieren. Es ist alles so weit durch", sagte der 32-Jährige.

Sendung: rbb24, 25.05.2024, 22 Uhr