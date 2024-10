Umstrittene Sanierung Abrissarbeiten am Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg haben begonnen Stand: 08.10.2024 16:48 Uhr

Am Dienstagvormittag haben die Abrissarbeiten am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin-Prenzlauer Berg begonnen. Mit mehreren Baggern wurden erste Gebäude abgetragen. Das bestätigte auch Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger.



"Der Abriss hat heute früh begonnen, so habe ich die Nachricht bekommen von der

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung", erklärte sie auf einer Pressekonferenz.



Zuvor hatte der Verband "NaturFreunde Berlin" allerdings angekündigt, einen Eilantrag an das Berliner Verwaltungsgericht stellen zu wollen, um die Abrissarbeiten zu stoppen. Der Grund sei die nicht ausreichende Berücksichtigung des Artenschutzes, da eine hohe Anzahl von Bruthöhlen für 25 Vogel- und neun Fledermausarten durch die Baumaßnahmen verloren gehen würden und von der Berliner Senatsverwaltung bisher noch nicht ersetzt worden seien. Das sei ein Verstoß gegen sogenannte CEF-Maßnahmen.



Antrag bisher nicht eingegangen

Das Verwaltungsgericht erklärte auf rbb-Nachfrage am Dienstagnachmittag, dass ein solcher Antrag bisher nicht eingegangen sei. Bereits am Montag bestätigte das Gericht aber, dass es zu erheblichen Verzögerungen kommen könnte, sollte ein solcher Antrag eingehen. Die Berliner Senatsverwaltung wehrt sich gegen die Vorwürfe und teilte über ihre Pressestelle mit, dass sämtliche CEF-Maßnahmen korrekt umgesetzt werden.



Auf dem Gelände soll ein neues Stadion mit einer Sitzkapazität von 20.000 Plätzen als Kernstück des neuen Sportparks gebaut werden. Der Senat plant eine voll inklusive Anlage im Ortsteil Prenzlauer Berg. Auf der riesigen Fläche sind unter anderem weitere Tennis-, Fußball- und Volleyballplätze vorgesehen. Außerdem soll eine neue Multisporthalle entstehen.



Das Projekt wurde von Beginn an kritisiert, da Abriss und Neubau des Stadions mittlerweile 182 Millionen Euro kosten soll und damit doppelt so viel, wie ursprünglich geplant. Die Bürgerinitiative Jahnsportpark sammelte in einer Petition über 14.000 Unterschriften, um die Maßnahmen zu verhindern. Aus ihrer Sicht seien ein Abriss und Neubau des Jahnstadions weder nötig noch finanziell nachhaltig. Die Bürgerinitiative hat sich auch dem Vorwurf der "NaturFreunde Berlin" angeschlossen.

