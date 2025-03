Deutsche Eishockey Liga 6:3-Sieg in Schwenningen: Eisbären Berlin spielen sich warm für die DEL-Playoffs Stand: 04.03.2025 22:27 Uhr

Die Eisbären Berlin sammeln weiteres Selbstvertrauen für die anstehenden Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Dienstagabend gewannen die Berliner ihr vorletztes Hauptrundenspiel auswärts bei den Schwenningen Wild Wings deutlich mit 6:3 (1:2; 3:1; 2:0). Bereits vor dem Spiel war klar, dass es keinen Effekt mehr auf die Platzierung des Eisbären in der Tabelle haben würde. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin wird als Zweitplatzierter in die Playoffs starten.

Die Gastgeber hingegen müssten am Dienstagabend vor 4.969 Zuschauern in der Schwenninger Arena noch um die Playoff-Qualifikation kämpfen. So dominierten die Schwarzwälder zu Beginn, während die Hauptstädter nicht richtig ins Spiel fanden und sich einige Zeitstrafen leisteten.

Die Eisbären nutzen ihre Torchancen konsequent

Sebastian Uvira sorgte in der elften Minute mit einem Überzahltor für die Führung der Hausherren. Berlins Ty Ronning glich zwar lediglich zwölf Sekunden später aus, doch noch kurz vor der ersten Pause erzielte Alexander Karachun den zweiten Treffer der Schwenninger (19.).



Im zweiten Drittel nutzten die Berliner Fehler der Gastgeber konsequent und drehten das Ergebnis durch Tore von Gabriel Fontaine (24.) und Liam Kirk (27.). Nachdem Tylor Spink im Powerplay für die Hausherren ausgeglichen hatte (32.), war Fontaine ein zweites Mal erfolgreich (38.). Danach verteidigten die Eisbären den Vorsprung geschickt, Eric Mik (53.) und Zach Boychuk (59.) sorgten für ein letztlich klares Ergebnis und den dritten Sieg in Serie für die Eisbären.

Sendung: rbb24, 04.03.2025, 21:45 Uhr