47:68 gegen Titelverteidiger Keltern 47:68 gegen Titelverteidiger Keltern: Albas Basketballerinnen im zweiten Finalspiel chancenlos

Stand: 21.04.2024 17:12 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben im Kampf um ihre erste deutsche Meisterschaft einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Berlinerinnen verloren am Sonntag daheim das zweite Finalspiel gegen Titelverteidiger Rutronik Stars Keltern klar mit 47:68 (18:37). Beste Berliner Schützin war Deeshyra Thomas mit 14 Punkten.



Es war die erste Heimniederlage in dieser Saison überhaupt. Da Alba das erste Spiel der Best-of-five-Serie am Freitag noch 69:49 gewonnen hatte, steht es insgesamt nun 1:1 unentschieden.

Gründe der Niederlage liegen auf der Hand

Allerdings hat sich Keltern nun den Heimvorteil zurückgeholt. Die nächsten beiden Finalspiele finden in Baden-Württemberg statt, die erste Partie am Freitag (19 Uhr). Mit zwei Siegen könnte der Titelverteidiger dann erneut die Meisterschaft perfekt machen.



Im zweiten Finalspiel tat sich Alba von Beginn an äußerst schwer gegen die sehr starke Defensive der Gäste. So liefen sie von Beginn an einem Rückstand hinterher. Während Keltern konstant seine Punkte machte, kamen die Berlinerinnen in der gesamten ersten Hälfte nur auf magere 18 Zähler. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts. Mitte des dritten Viertels wuchs der Rückstand erstmalig auf über 20 Punkte an (24:45). Damit war die Partie frühzeitig entschieden.

Für Albas Laina Snyder waren die Hauptgründe für die Niederlage schnell ausgemacht. "Wir dürfen ihnen keinen Platz geben." Und: "Im ersten Spiel haben wir sie bei zwei Offensiv-Rebounds halten können. Heute war das eine ganz andere Geschichte." Es sei insgesamt ein schwieriges Spiel gewesen, Keltern habe sein bestes Spiel gezeigt. "Wir müssen beim nächsten Mal besser vorbereitet sein", sagte Snyder im Alba-Livestream nach der Partie.



Immerhin die einmal mehr außergewöhnliche Stimmung in der heimischen Sömmeringhalle habe erneut viel Freude gemacht. Trotzdem hofft Snyder nicht mehr unbedingt auf ein weiteres Heimspiel: "Es wäre schon, zu Hause die Meisterschaft zu gewinnen, aber besser, wir schaffen es in vier Spielen."

