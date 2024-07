Torreiches Unentschieden im Testspiel 4:4-Unentschieden im Test: Union und Glasgow Rangers bieten Fans einen launigen Sommerkick Stand: 28.07.2024 11:18 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat seinen Fans am Samstagabend ein großes Spektakel geboten. Im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei spielten die Eisernen im Test 4:4-Unentschieden gegen die Glasgow Rangers aus Schottland.

Bei Union tat sich vor allem Janik Haberer als doppelter Torschütze hervor. Wenig überzeugend präsentierte sich dagegen die Abwehr der Eisernen. Weil auch die Schotten, die bereits in einer Woche in die Saison starten, schwach verteidigten, entwickelte sich ein launiger Sommerkick.

Schnellstart und ein Elfmetergeschenk für Union

Durch einen Konter kam Union zum ersten Treffer des Spiels: Benedict Hollerbach verzögerte links mit einem Dribbling und flankte dann auf den völlig allein in den Strafraum einlaufenden Haberer, der am langen Pfosten aus etwa sechs Metern per Volley traf (5.).



Die Gäste glichen allerdings schon kurze Zeit später aus: Mohammed Diomande passte zu Stürmer Dessers, der sich um Unions Verteidiger Danilo Doehki drehte, anschließend den herauslaufenden Torwart umkurvte und den Ball zum Ausgleich ins Tor schob (14.). Anschließend bekam Union einen äußerst schmeichelhaften Elfmeter zugesprochen. Ein Rangers-Verteidiger hatte einen Schussversuch von Jorbe Vertessen mit einer Grätsche geblockt - der Schiedsrichter interpretierte ein Foul in die Szene. Jordan verwandelte den Strafstoß sicher zum zwischenzeitlichen 2:1 (21.).

Drei Doppelpacker - Haberer und zwei Schotten

Noch vor der Pause kamen die Rangers allerdings erneut zum Ausgleich. Bei einem schottischen Konter waren eigentlich genug Köpenicker zur Absicherung dabei, alle übersahen aber Tom Lawrence im Rückraum, der einen Abpraller volley ins Tor schoss (32.). Lawrence traf nur sechs Minuten später erneut, zum 2:3 (38.).



Den Schlusspunkt unter diese unterhaltsame erste Hälfte setzte erneut Janik Haberer. Der Unioner Mittelfeldspieler nahm eine Halbfeldflanke von Robin Gosens volley und traf zum 3:3-Ausgleich (41.). Nach der Pause wechselte Union das komplette Team durch. In der 59. Minute brachte der 19-jährige David Preu die Eisernen erneut in Führung. Die Schotten, die deutlich weniger durchwechselten, kamen allerdings noch zum verdienten Ausgleich. Dessers erzielte mit seinem zweiten Treffer den 4:4-Endstand (69.).

Union hat noch etwa drei Wochen Zeit bis zum Saisonstart, am 17. August (15.30 Uhr) treffen die Eisernen im DFB-Pokal auf Greifswald. Zuvor wird Trainer Bo Svensson mit seinem Team noch ein Trainingslager absolvieren.