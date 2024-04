4:0 gegen Hansa Rostock 4:0 gegen Hansa Rostock: Spielfreudige Hertha siegt und schielt doch noch nach oben Stand: 12.04.2024 21:43 Uhr

Erst sah man gar nichts, dann ein bärenstarkes Hertha BSC. Beim Erfolg im stimmungsvollen Duell gegen Rostock überzeugten dabei vor allem zwei junge Spieler.

Hertha BSC ist mittlerweile seit vier Spielen ungeschlagen

Aus Sicherheitsgründen waren nur 62.117 Zuschauer zugelassen



Das 0:4 in Berlin ist für Hansa Rostock die höchste Saison-Niederlage

Rauchtöpfe im Gästeblock verzögerten den Anpfiff um zehn Minuten

Frank Zander war erstmals seit seiner Kopf-OP vor vier Monaten wieder im Olympiastadion



Zum Auftakt des 29. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC mit 4:0 (2:0) gegen Hansa Rostock gewonnen. Die Tore vor 62.117 Zuschauern erzielten Palko Dardai (18., 60.), Fabian Reese (31., Handelfmeter) und Haris Tabakovic (86.). Dank des Sieges rückt die Mannschaft von Trainer Pal Dardai zumindest vorerst auf Rang sechs der Tabelle. Der Abstand auf Relegationsplatz drei beträgt vor den Samstagsspielen der Konkurrenz fünf Punkte.

Volle Konzentration im vollen Stadion Nach 17 Jahren ist Hansa Rostock wieder zu Gast im Olympiastadion. Das Spiel ist als Hochrisikospiel eingestuft. Während Hertha sich auf einen Gegner mit Rückenwind und vielen Fans vorbereitet, muss der Verein auch noch vor der eigenen Tür kehren.mehr

Hertha überzeugt auf ganzer Linie

Auch als die Partie zehn Minuten hätte alt sein sollen, war von Fußball nichts zu sehen im Berliner Olympiastadion. Spötter könnten nun behaupten, dass das bei Herthas Heimspielen häufiger der Fall sei. In diesem speziellen Fall allerdings war die Fußball-Absenz Teilen der 20.000 anwesenden Hansa-Fans geschuldet. Die waren nicht nur gänzlich in blaue oder weiße Ponchos gekleidet, sie hatten offenbar auch Rauchtöpfe im Dutzend ins Stadion schmuggeln können. Als sich der dichte, blau-weiße Nebel schließlich lichtete und das Spiel unterwegs war, wird sich allerdings so mancher Rostocker Anhänger weiteren Rauch gewünscht haben. Hertha dominierte das Spiel zu Beginn nach Belieben und bot eine der besten Leistungen der jüngeren Vergangenheit.



Die Berliner spielten mit viel Tempo, Direktpässen, über die gesamte Breite des Platzes und waren immer wieder auch durch Dribblings erfolgreich. Erste Möglichkeiten durch Haris Tabakovic (6. Minute) und Palko Dardai (8.) blieben wegen unsauberer Abschlüsse noch ohne Torerfolg. Als der sehr auffällige Marten Winkler jedoch in der 18. Minute punktgenau auf den Kopf von Palko Dardai flankte, ging Hertha schließlich doch verdient in Führung. Gegen den Kopfball des gut vor seinen Gegenspieler gelaufenen Dardai war Rostocks Torhüter Markus Kolke aus fünf Metern gänzlich machtlos.

Hansa hatte dem Berliner Spiel wenig bis gar nichts entgegen zu setzen. Auch in den Zweikämpfen wirkte Hertha wacher und dynamischer. Einzig nach einer Ecke entstand eine Ahnung von Rostocker Gefahr. Der Abschluss von Konstantinos Stafylidis war letztlich aber keine wirkliche Prüfung für den wieder ins Berliner Tor zurückgekehrten Tjark Ernst. Auf der Gegenseite verpasste zunächst Tabakovic nach erneut starker Winkler-Vorlage das 2:0 (27.). Aus wenigen Metern war an Rostocks Kolke kein Vorbeikommen. Das änderte sich drei Minuten später. Nach einem Distanzschuss von Herthas Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny bekam Rostocks Dennis Dressel den Ball an die Hand. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fabian Reese sicher links unten (30.).

Der doppelte Dardai und Frank Zander

Die zweite Halbzeit dann sah eine zunächst verbesserte Gäste-Mannschaft. Rostock griff nun konsequent und früher an und kam in der 52. Minute tatsächlich zu einem Torabschluss. Dressels Versuch aus 16 Metern war jedoch zu zentral, um Ernst im Hertha-Tor zu bezwingen. Sieben Minute später erhöhten die Berliner dann auf das vorentscheidende 3:0. Nach Winkler-Solo über den gesamten Platz, war es erneut Palko Dardai, der nach Querpass und aus elf Metern die Ruhe und Übersicht behielt und verwandelte.



Rostock versuchte zwar weiter, sich gegen die Niederlage zu stemmen, verfügte jedoch nicht über die entsprechenden Mittel. Hertha verwaltete den Sieg, übrigens unter den Augen des genesenen Frank Zander, aktiv und souverän. Allerdings ohne noch zu größeren Torchancen zu gelangen. Bis der eingewechselte Ibrahim Maza in der 86. Minute eine gute Idee hatte und mit einem schönen Steckpass Haris Tabakovic fand. Der Schweizer lief anschließend rund 20 Meter mit dem Ball und verwandelte mit seinem 19. Saisontreffer sicher zum 4:0-Endstand

Reaktionen zum Spiel

Pal Dardai (Hertha BSC): "Das war ein sehr zielstrebiges Spiel. Wir haben sehr gut angefangen und hatten Torchancen ohne Ende. Gott sei Dank kam dann das erste Tor heute im richtigen Moment. Auch das 2:0 war wunderschön. Beim Elfmeter hatten wir davor bestimmt 20 Kontakte. Das meine ich mit geduldig Fußball spielen."



Palko Dardai (Hertha BSC): "Es war einfach ein geiler Abend, volle Hütte! Es hat Spaß gemacht zu spielen. Wir hatten viel Ballbesitz, alle waren ruhig am Ball, hatten sehr viele Aktionen nach vorn und haben schöne Tore geschossen. Ein schöner Abend."



Markus Kolke (Hansa Rostock): "Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen und sind verdient mit einem 0:2-Rückstand in die Pause gegangen. Wir haben uns in der Halbzeitpause viel vorgenommen, kommen ganz gut raus, fressen uns so einen Konter und dann ist der Drops gelutscht."

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 12.04.2024, 18:30 Uhr