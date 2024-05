32:23-Sieg gegen SG OSF Berlin 32:23-Sieg gegen SG OSF Berlin: Lausitzer Handball-Club steigt in die 3. Liga auf Stand: 06.05.2024 10:55 Uhr

Der Lausitzer Handball-Clubs (LHC) aus Cottbus ist in die 3. Liga aufgestiegen. Die Mannschaft konnte am Samstag gegen die SG OSF Berlin mit 32:23 gewinnen. Mit dem Sieg am letzten Spieltag sicherten sich die Cottbuser den Meistertitel in der Oberliga Ostsee-Spree und damit den Aufstieg.



Die Stimmung in der Halle war nach dem Schlusspfiff ausgelassen. "Die sind alle verrückt", sagte Vereinspräsident Kai-Uwe Weilmünster dem rbb nach Spielende. Er sei mehr als stolz auf die Leistung des Teams. "Die Jungs haben immer an sich geglaubt", so Weilmünster weiter. Er lobte auch das Engagement der Fans. Die Lausitz-Arena sei vor dem entscheidenden Spiel innerhalb von 48 Stunden ausverkauft gewesen.



Planungen für kommende Saison weitgehend abgeschlossen

Mit Blick auf die nun kommende Drittligasaison erklärte Weilmünster, dass die Planungen weitgehend abgeschlossen seien. Man sei aber noch dabei, weitere Sponsoren für das Team zu gewinnen. "Es ist im Moment ein Selbstläufer, die Sponsoren melden sich selber", so Weilmünster.



Nur der Platz in der Halle werde langsam knapp, erklärte der LHC-der Präsident lachend, bevor er von der obligatorischen Bierdusche erwischt wurde.



Die Drittligasaison beginnt im Herbst. Der LHC muss dann beispielsweise gegen die zweite Mannschaft des SC Magdeburg, gegen den Oranienburger HC oder auch gegen den Stralsunder HV antreten.



