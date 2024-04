3:2-Sieg im vierten Finalspiel 3:2-Sieg im vierten Finalspiel: BR Volleys halten in Friedrichshafen ihren Titeltraum am Leben Stand: 23.04.2024 21:36 Uhr

Die Entscheidung wird in Spiel fünf fallen: Die Serienmeister der BR Volleys haben auch den zweiten Matchball im Final-Duell um die deutsche Meisterschaft abgewehrt und träumen weiter von ihrem 14. Titel in der Volleyball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Joel Banks setzte sich am Dienstag beim VfB Friedrichshafen mit 3:2 (23:25, 25:15, 23:25, 25:19, 15:13) durch und erzwang in der Best-of-five-Serie ein entscheidendes Spiel fünf.

Spannung bis zum Schluss

Vor 1.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena von Friedrichshafen entschieden im ersten und dritten Satz letztlich nur Kleinigkeiten. Überragend trumpfte bei den Gästen Mittelblocker Nehemiah Mote auf, der in Angriff und Abwehr jeweils spektakuläre Szenen hatte. Dramatik brachte vor allem der vierte Durchgang.



Da schienen die BR Volleys beim Stande von 9:3 schon auf bestem Weg in den Tiebreak. Doch der VfB schlug mit einer 8:1-Punkte-Serie zurück. Die Gäste aus der Hauptstadt blieben cool und sorgten für den Satzausgleich. Im Tiebreak gerieten die Friedrichshafener schnell mit drei Zählern in Rückstand. Die Gastgeber verkürzten zwar noch einmal, mussten sich am Ende aber geschlagen geben.



Das entscheidende fünfte Finalspiel steigt nun am kommenden Sonntag (16 Uhr) in Berlin. Der Sieger der Finalserie krönt sich zum alleinigen Rekordmeister, da sowohl die BR Volleys als auch Friedrichshafen bei 13 Titeln stehen. Für den Berliner Dauermeister der vergangenen Jahre und amtierenden Pokalsieger geht es um die achte Meisterschaft in Serie und das Double, für den VfB um den ersten VBL-Titel seit 2015.

Sendung: rbb24 Inforadio, 23.04.2024, 21:15 Uhr