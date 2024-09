Dritte Liga 3:0 in Verl: Cottbus landet ersten Auswärtserfolg Stand: 15.09.2024 18:24 Uhr

Souveräner 3:0-Erfolg beim SC Verl: Im Aufeinandertreffen der Drittliga-Außenseiter zeigt Energie Cottbus eine durchweg starke Leistung und gewinnt verdient. Überragender Mann des Spiels ist Maximilan Krauß.

Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus feiert seinen zweiten Sieg. Der Aufsteiger bezwang am Sonntag den SC Verl auswärts mit 2:0 (1:0). Die Tore in Verl erzielten Maximilian Krauß (20., 73. Minute) und Tolcay Cigerci (55.).



Nach zwei Niederlagen in der Fremde war es der erste Cottbuser Auswärtserfolg in der laufenden Drittliga-Saison. Mit dem Sieg gegen das zuvor noch ungeschlagene Verl rücken die Cottbuser ins Tabellenmittelfeld vor, stehen vorübergehend auf dem 12. Rang.

Energie Cottbus von Beginn an gefählrich

Der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz konnte die gleiche Startelf aufstellen, wie zwei Wochen zuvor bei der knappen 1:2-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden. Die zuletzt fraglichen Spieler Timmy Thiele, Henry Rorig, Dennis Slamar und Filip Kusic sind für die Partie in Ostwestfalen allesamt pünktlich fit geworden.



Die Gäste aus der Lausitz reisten mit dem Vorhaben an, ihren ersten Auswärtssieg der Drittligasaison einzufahren. Mit einem Pfostenschuss durch Rorig (7.) sowie einem Lattentreffer nach einer missglückten Flanke von Phil Halbauer (11.) waren es von Beginn an tatsächlich die Cottbuser, die dem Führungstor näher waren.



Nachdem zum ersten Mal auch der Cottbuser Keeper Elias Bethke einen scharfen Schuss der Gastgeber parieren musste, machten es seine Mitspieler im wenige Momente später folgenden Angriff ganz schnell. Der Ball landete in der gegnerischen Hälfte bei Maximilian Krauß, der die Kugel auf halbrechter Position weitgehend unbedrängt nach vorne trieb und schließlich an der Strafraumgrenze flach ins linke Eck abschloss zur Führung (20.).



Wollitz konnte zufrieden sein mit der gut organisierten Vorstellung seiner Mannschaft, die sich zweikampfstark zeigte und die Partie im ersten Durchgang im Griff hatte. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es dann doch noch mal gefährlich: Verls Jonas Arweiler startete auf halblinker Position in Richtung Cottbuser Strafraum durch und lief dabei seinem Bewacher Kusic davon. Im direkten Duell mit dem Angreifer behielt allerdings Schlussmann Bethke die Oberhand.

Cigerci erhöht, Krauß entscheidet

Auch im zweiten Durchgang war Cottbus die aktivere Mannschaft. Mehr als ein wegen Abseitsstellung abgepfiffenes Gegentor ließen die Gäste zunächst nicht zu. Auf der anderen Seite zwangen sie Verl zu Fehlern: Nahe des gegnerischen Sechzehners eroberte Krauß den Ball nach einem unpräzisen Pass von Daniel Miki - und dann ging es wieder schnell: Der Angreifer spielte auf Halbauer, der legte quer auf Tolcay Cigerci, und der Sommerneuzugang brauchte nur einzuschieben zum 2:0 (55.).



Glück hatten die Gäste, dass ein fomvollendeter Abschluss von Patrick Kammerbauer wenige Minuten später nur am linken Pfosten landete.



Den Deckel drauf machte schließlich der Auffälligste des Tages, Maximilian Krauß. Timmy Thiele eröffnete den Angriff mit einem Pass auf die linke Seite, wo Krauß nicht mehr vom Gegenspieler Fabio Gruber aufgehalten werden konnte. Der Cottbuser vollendete aus spitzem Winkel zu seinem Doppelpack (73.).



In der Folge zogen sich die Gäste tief zurück, Verl hatte trotz langer Ballbesitzphasen keine Antwort mehr. In der Schlussphase verloren die Gastgeber sogar noch ihren Kapitän Gruber, der nach der mit Gelb-rot vom Platz gestellt wurde. So blieb es beim ungefährdeten 3:0 für die Cottbuser - die ihren ersten Auswärtssieg perfekt machten.

