2:3 im Abstiegskampf 2:3 im Abstiegskampf: 1. FC Union ist nach spätem K.o. in Köln in direkter Abstiegsnot

2:3 im Abstiegskampf: 1. FC Union ist nach spätem K.o. in Köln in direkter Abstiegsnot

Lange sah es so aus, als würde der 1. FC Union einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Doch dann drehte der 1. FC Köln in der Schlussphase noch die zwischenzeitliche 2:0-Führung der Köpenicker. Die könnten am letzten Spieltag nun direkt absteigen.

Der 1. FC Union hat im Abstiegsgipfel beim 1. FC Köln eine 2:0-Führung abgegeben und nach zwei späten Toren mit 2:3 (2:1) verloren. Robin Knoche (14. Minute) und Kevin Volland (19./Handelfmeter) brachten den FCU am Samstagnachmittag im ersten Spiel nach dem Aus von Trainer Nenad Bjelica in Führung, Florian Kainz gelang - ebenfalls vom Elfmeterpunkt - vor der Pause der Anschlusstreffer. Steffen Tigges (87.) und Damion Downs (90.+2) drehten jedoch in den letzten Minuten noch die Partie zugunsten der Domstädter.



Union Berlin hat vor dem letzten Spieltag nur noch drei Punkte Vorsprung auf den 1. FC Köln, der sich auf dem direkten Abstiegsplatz befindet. Vom Relegationsrang, den aktuell der 1. FSV Mainz 05 belegt, trennt die Köpenicker lediglich ein Punkt. Zudem haben die Mainzer noch ein Spiel mehr zu absolvieren.

Grote wechselt vier Mal

Grote wechselte vier Mal - davon ein Mal unfreiwillig: Für den angeschlagenen Kevin Vogt rückte Robin Knoche ins Abwehrzentrum. Darüber hinaus baute der 51-jährige Interimscoach die Außenpositionen um: Jerome Roussillon und Christopher Trimmel übernahmen für Robin Gosens und Josip Juranovic. Während Gosens weiter vorne ran durfte, fand sich Juranovic nach der 3:4-Pleite gegen Bochum auf der Bank wieder. Ebenso wie Lucas Tousart und Benedict Hollerbach. Neu dabei war Brenden Aaronson als Sturm-Partner von Kevin Volland.



In der Offensive war vom FCU jedoch zunächst nichts zu sehen. Wenn im Duell der beiden schwächsten Sturmreihen der Liga (24 gegen 29 Treffer) ein Team das Toreschießen versuchte, waren es die Kölner - nur um allerdings unter Beweis zu stellen, warum sie sich damit so schwertun: Die Schüsse segelten meterweit am Tor vorbei. Die Köpenicker fielen in dieser frühen Phase dagegen vor allem mit mehr oder weniger unangenehmen Fouls auf, um energiegeladene Gastgeber in der eigenen Hälfte zu bremsen.

Erst Doppelschlag, dann Ringer-Einlage

Umso erstaunlicher war es, was sich ab der zehnten Minute zutrug. Union wurde etwas (!) offensiver - und nutzte zwei Chancen im Eiltempo zu zwei Toren. Das gelang mit einer fast schon in Vergessenheit geratenen Köpenicker Spezialität: Eine Ecke von Trimmel köpfte Knoche - unter Bjelica fast komplett außen vor - aus rund fünf Metern zum 1:0 unter die Latte (14.). Und nur fünf Minuten später war es wieder eine Ecke des Kapitäns, die einen Treffer einleitete: Dieses Mal köpfte Rani Khedira Faride Alidou an den Arm; Schiri Deniz Aytekin entschied - nach Betrachtung der Bilder - auf Elfmeter; und Volland vollendete flach in die Mitte zum 2:0, während FC-Keeper Marvin Schwäbe in die rechte Ecke flog (19.).

Für Köln war der Klassenerhalt damit in (fast) unerreichbare Ferne gerückt. Zwar gaben sich die Hausherren nicht auf, aber es war nun ein Hin und Her ohne große Höhepunkte - in dem es Union nicht schwerfiel, das 25. Kölner Saisontor zu verhindern. Es sah also nicht viel nach Spannung aus, bis sich Khedira bei einer Ecke an Timo Hübers klettete und in im körperintensiven Zweikampf zu Fall brachte. Aytekin gab - dieses Mal ohne VAR-Einsatz den zweiten Elfmeter des Tages und Florian Kainz vollendete zum 1:2 aus Kölner Sicht (45.).

Köln mit dem Mute der Verzweiflung

Zur zweiten Hälfte brachte Grote Janik Haberer für Khedira. Mehr vom Spiel hatte - wie schon in den ersten Minuten der ersten Hälfte - Köln. Und wären die Gastgeber nicht so abschlussschwach, hätte es nach 50 Minuten wohl auch 2:2 gestanden: Nach Flanke von Max Finkgräfe und Kopfball-Verlängerung von Steffen Tigges scheiterte Alidou jedoch freistehend vor dem Köpenicker Tor an sich selbst und schoss über das Tor.



Union war danach um Kontrolle bemüht. Und das durchaus erfolgreich, obwohl Köln - mit dem Mute der Verzweiflung - ins offensive Risiko ging. Weitere nennenswerte Chancen der Hausherren gab es aber nicht, stattdessen prüfte Roussillon FC-Torhüter Schwäbe (58.). Es war seine letzte Aktion, weil er dabei im Rasen hängen blieb. Und so standen nach 60 Minuten Tousart (für Roussillon), Chris Bedia (für Volland) und Hollerbach (für Aaronson) auf dem Feld.

Union muss späte Rückschläge hinnehmen

Kurz darauf hätte die an diesem sonnigen Nachmittag im Müngersdorfer Stadion wiederentdeckte Spezialität fast für die Entscheidung gesorgt. Denn eine weitere Trimmel-Ecke flog in den Kölner Strafraum und dieses Mal war es Gosens, der auf die Latte köpfte und so das 3:1 denkbar knapp verpasste (67.). Die rheinischen Gastgeber mühten sich danach, mit hohen Bällen - allen voran auf Tigges - noch Tore zu erzwingen.



Lange Zeit vergebens. Doch dann segelte ein langer Ball von Schwäbe in den Strafraum, gelang über Jeff Chabot und Mark Uth zu Tigges, der zum 2:2 traf (87.). Und es sollte noch schlimmer kommen für den 1. FC Union: In der zweiten Minute der Nachspielzeit drehte Downs das Spiel, ließ das Müngersdorfer Stadion beben - und bringt den FCU in akute direkte Abstiegsnot.

