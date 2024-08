2. Runde 2. Runde: Babelsberg empfängt Energie Cottbus im Brandenburger Landespokal Stand: 18.08.2024 16:05 Uhr

Energie Cottbus trifft in der 2. Runde des Brandenburger Landespokals auf Babelsberg 03. Das ergab die Auslosung am Sonntagvormittag direkt nach den Partien der 1. Pokalrunde. Einer der beiden Mitfavoriten, Babelsberg oder Cottbus, wird damit schon frühzeitig aus dem Wettbewerb ausscheiden.



Ausgetragen wird die Partie voraussichtlich am Samstag, 7. September, um 15 Uhr. Austragungsort ist das Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam.

Der Sieg im Brandenburger Landespokal berechtigt an der Teilnahme des DFB-Pokals in der Saison 2025/26. In der vergangenen Saison konnte sich Aufsteiger Energie Cottbus den Titel sichern und trifft somit in der ersten DFB-Pokalrunde am Montag auf Werder Bremen.



Sollte Energie Cottbus den Titel verteidigen und sich gleichzeitig über die ersten vier Plätze der 3. Liga für den DFB-Pokal qualifizieren, gäbe es dennoch keine Hoffnung, dass eine andere Mannschaft über den Brandenburger Landespokal in das Teilnehmerfeld rutscht. Dann wäre der Fünftplatzierte der 3. Liga automatisch für den DFB-Pokal im kommenden Jahr qualifiziert.

