2. Fußball-Bundesliga 2. Fußball-Bundesliga: Zweiter Heimsieg für Hertha - dank zwei verwandelter Elfmeter Stand: 18.10.2024 20:32 Uhr

Hertha BSC hat die bisherige Heimschwäche überwunden und gegen Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig gewonnen. Dabei ging in der Partie lange Zeit wenig bei den Berlinern. Das änderte sich, als Gäste-Torwart Grill über den Ball schlug.

nach Rückstand dreht Hertha das Spiel dank zweier Elfmeter

Hertha bis dahin spielbestimmend aber harmlos

Der eingewechselte Florian Niederlechner mit zwei Scorer-Punkten

Am neunten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga ist Hertha BSC der zweite Heimsieg der Saison gelungen. Gegen Eintracht Braunschweig siegte die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél mit 3:1 (0:1). Dadurch rücken die Berliner zumindest vorübergehend auf Rang sechs der Tabelle.

Sieben Dinge, die sich ändern müssen, damit Hertha BSC im Aufstiegsrennen bleibt Hertha BSC will im zweiten Zweitligajahr unbedingt zurück ins Oberhaus. Doch auch unter Neu-Trainer Cristian Fiél kommen die Berliner nicht so richtig in Schwung. Die Faktoren für den Stotterstart sind so zahlreich wie klar.

Der Spielverlauf

Hertha war von Beginn an spielbestimmend, ohne jedoch torgefährlich zu sein. Dafür waren die Aktionen der Berliner im gegnerischen Strafraum entweder zu unpräzise oder durchschaubar oder gar beides zugleich. Halbwegs gefährlich wurden die Gastgeber so einzig durch einen Distanzschuss von Kevin Sessa (11. Minute). Braunschweig setzte auf Konter und nutzte die zweite Torchance durch Levente Szabo zur 1:0-Halbzeitführung (38.), wobei Herthas Verteidigung auch in dieser Situation eigentlich in der Überzahl war.



Die zweite Halbzeit wurde bestimmt von der frühen roten Karte für Gäste-Torhüter Lennart Grill, der zunächst über einen eigentlich harmlosen Ball schlug und dann Herthas Michael Cuisance foulte. Der Franzose trat zum fälligen Strafstoß selbst an und verwandelte sicher (54.). Auch das 2:1 in der 72. Minute durch Ibrahim Maza fiel durch einen Elfmeter, nachdem der eingewechselte Florian Niederlechner gefoult worden war. Der 33-Jährige war es auch, der mit einer schönen Einzelaktion den 3:1-Endstand besorgte (83.).

Das Spiel im Liveticker

