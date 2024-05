2. Fußball-Bundesliga 2. Fußball-Bundesliga: Hertha BSC verliert sein erstes Spiel bei der SV Elversberg Stand: 05.05.2024 15:28 Uhr

Zum ersten Mal in seiner mehr als 130-jährigen Vereinsgeschichte war Hertha BSC am Sonntag bei der SV Elversberg zu Gast. Sportlich ging es allerdings um nichts mehr und die Gäste behielten die Punkte im Saarland.

Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga eine Niederlage bei der SV Elversberg kassiert. In einem guten Zweitliga-Spiel unterlagen die Blau-Weißen mit 2:4 (1:1). Die Partie hatte sportlich keine Bedeutung mehr, weil beide Teams drei Spieltage vor Schluss bereits nichts mehr mit dem Auf- oder Abstieg zutun hatten.

Elversberg geht in Führung, Hertha gleicht etwas glücklich aus

Das Spiel begann ausgeglichen, durchaus temporeich, in den ersten Minuten allerdings ohne Tormöglichkeiten. Nach einer Viertelstunde wurden die Gastgeber dann besser und trafen prompt. Bei einer Ecke verteidigte die Berliner Abwehr schwach und Luca Schnellbacher nutze das mit einem Kopfball zur frühen 1:0-Führung (18. Minute). Im Anschluss wurde auch Hertha mutiger und kam zu Chancen. Die vorerst beste hatte Haris Tabakovic nach einer Flanke von Fabian Reese.



Der Stürmer köpfte den Ball allerdings an den Pfosten (25.). Besser lief es wenig später: Eine Ecke verlängerte Fabian Reese gefährlich, Elversbergs Florian Le Joncour stieß den Ball schließlich für ihn unglücklich ins eigene Tor (26.). Bis zur Halbzeit gab es zwar noch einige Gelegenheiten auf beiden Seiten, weitere Treffer fielen allerdings nicht mehr.

Viele Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel war Hertha zunächst zwar die bessere Mannschaft, das nächste Tor schoss allerdings Elversberg. Nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite war es erneut Schnellbacher, der sein Team wieder in Führung brachte (54.). Danach ging es Schlag auf Schlag: Zunächst sorgte Palko Dardai nach einem Angriff über die linke Reese-Seite für den 2:2-Ausgleich (61.). Dieser hielt allerdings wieder nicht lange. Nur vier Minuten später traf Paul Wanner zur dritten Führung für die Saarländer (65.). Obwohl - oder gerade weil - es sportlich um nichts mehr ging, bekamen die Zuschauer in Elversberg ein unterhaltsames Zweitliga-Spiel geboten.



Der Treffer von Kevin Koffi in der 88. Minute brachte die Entscheidung, so dass Elversberg einen Heimsieg feiern konnte und Hertha sich ohne Punkte auf die Heimreise nach Berlin machte.



Sendung: rbb24 Inforadio, 05.05.24, 13:30 Uhr