2. Frauen-Bundesliga 2. Frauen-Bundesliga: 1. FC Union ist durch Sieg in Ingolstadt vorerst Tabellenführer

2. Frauen-Bundesliga: 1. FC Union ist durch Sieg in Ingolstadt vorerst Tabellenführer Stand: 20.10.2024 13:19 Uhr

Die Frauen des 1. FC Union Berlin sind zurück in der Erfolgsspur. Am Sonntagmittag gewannen die "Eisernen Ladies" am 8. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 5:0 (3:0) beim FC Ingolstadt. Durch den Dreier übernehmen die Köpenickerinnen – zumindest vorübergehend – mit 17 Punkten die Tabellenführung.



In der Vorwoche hatte das Team von Cheftrainerin Ailien Poese mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt II verloren – und somit zum ersten Mal seit etwa anderthalb Jahren wieder eine Pflichtspielniederlage kassiert.

Eiserne Effizienz - Ingolstadt ungefährlich

Auf der Bezirkssportanlage in Ingolstadt übernahm der FCU von Beginn an das Kommando. Eleni Markou erzielte in der 2. Minute nach einem Eckball per Kopf die frühe Führung und sorgte für einen Blitzstart. In der 24. Minute war es Athanasia Moraitou, die nach einer Ecken-Variante per Sonntagsschuss auf 2:0 erhöhte.

Nachdem die beiden griechischen Nationalspielerinnen auf Seiten der Berlinerinnen somit frühzeitig für klare Verhältnisse gesorgt hatten, war es nach einer halben Stunde Dina Orschmann, die die Vorentscheidung besorgte und zum 3:0 einnetzte (30.). Für die 26-Jährige war es bereits der fünfte Saisontreffer.



Union trumpfte mit starkem Umschaltspiel und großer Effizienz vor dem gegnerischen Tor auf, die Führung war somit auch in der Höhe verdient. In der Folge überließen die "Eisernen Ladies" ihren Gastgeberinnen vermehrt den Ballbesitz. Ingolstadt kam jedoch zu keinen gefährlichen Torannäherungen.

Metzker setzt in der Nachspielzeit den Schlusspunkt

In der zweiten Hälfte warfen die Gastgeberinnen naturgemäß nochmal alles nach vorne, konnten Cara Bösl im Tor des FCU aber nicht überwinden. Mit zunehmender Spielzeit plätscherte das Geschehen nach dem Seitenwechsel dahin und die Berlinerinnen brachten den komfortablen Vorsprung ohne Probleme über die Zeit.



In der 73. Minute schraubte die eingewechselte Sophie Trojahn - wiederum im Anschluss an einen Eckball - das Ergebnis auf 4:0. Den Schlusspunkt setzte Pia Metzker in der Nachspielzeit (90. +2) und der 1. FC Union durfte sich letztlich über einen 5:0-Auswärtssieg freuen.



Nach der nun bevorstehenden Länderspielpause geht es für den FCU am 9. Spieltag der 2. Bundesliga mit einem Heimspiel weiter: Am 3. November (14 Uhr) ist der SV Meppen in Berlin zu Gast.

Sendung: rbb UM6, 20.10.2024, 18 Uhr