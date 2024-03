2. Bundesliga 2. Bundesliga: Hertha verliert chancenlos bei St. Pauli Stand: 10.03.2024 15:27 Uhr

Hertha BSC hat eine große Gelegenheit verpasst, Anschluss zur Tabellenspitze der zweiten Bundesliga herzustellen. Beim Tabellenführer FC St. Pauli war Hertha insbesondere in der ersten Halbzeit klar unterlegen und verlor verdient.

Hertha BSC hat sein Auswärtsspiel beim FC St. Pauli mit 0:2 (0:2) verloren. Damit verpassten es die Berliner, den Rückstand auf den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Bundesliga zu verkürzen.

Hertha spielt lange Bälle

Schiedsrichter Harm Osmers musste die Partie bereits nach wenigen Sekunden unterbrechen. Die 3.000 Herthaner hatten das Stadion in blauen Rauch gehüllt. Der heimliche Anstoß des Spiels war also ein Abstoß von Marius Gersbeck in der vierten Spielminute. Sein langer Abschlag in die Hälfte von St. Pauli wurde ein Vorbote für die folgenden Minuten. Hertha setzte im Spielaufbau in den ersten Minuten auf lange Bälle in Richtung von Fabian Reese und Haris Tabakovic. Selten kamen sie an.

Herthas Nachwuchs verliert gegen Tabellenführer Greifswald mehr

St. Pauli dominiert die erste Halbzeit nach Belieben

Deshalb entstanden in der Anfangsphase zwar keine Chancen für die Herthaner, aber auch St. Paulis gefährliche Offensive konnte sich gegen die tiefstehenden Berliner keine gefährlichen Chancen herausspielen.



Bis zur 16. Minute: Nach einer flachen Flanke von Connor Metcalfe, die Hertha aus dem Strafraum in den Rückraum abblockte, kam Manolis Saliakis aus der Distanz zum Abschluss und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Weil Toni Leistner den Ball leicht abfälschte, war der Ball für Marius Gersbeck nicht zu halten.



Auch nach dem Tor gelang es Hertha nicht, sich aufzubäumen. St. Paulis Gegenpressing schnürte die Berliner nach den seltenen Ballgewinnen tief in der eigenen Hälfte ein. Palko Dardai war in der Zentrale kein Faktor. Kurz vor der Halbzeit legten die überlegenen Hamburger dann nach. Erneut gelang es Hertha nicht, nach Ballgewinn in der Defensive ordentlich zu klären. So kam Marcel Hartel nach einem schnellen Ballgewinn an der Strafraumgrenze zum Abschluss. Sein Flachschuss ins kurze Eck besorgte in der 45. Minute das 2:0 für St. Pauli.

Mit Wut im Bauch auf den Kiez Hertha BSC ärgert sich dieser Tage viel über sich selbst. Ausgerechnet jetzt geht es zum Klassenprimus St. Pauli. Die Chancen, die Kiezkicker zu überraschen waren in dieser Saison vielleicht noch nie höher. Von Toni Lukicmehr

Dardai wechselt dreifach

Um seine schwache Offensive zu beleben, brachte Pal Dardai zur zweiten Halbzeit Derry Scherhant für Marten Winkler. Außerdem kam Marton Dardai für Toni Leistner und Ibo Maza für Haris Tabakovic. Die Chancen blieben trotzdem auf St. Paulis Seite. Einen Schuss von Elias Saad blockte Marton Dardai (47. Minute). Einen Distanzschuss von Saliakis lenkte Gersbeck an die Latte (52.). Entlastung gab es für Hertha weiter nicht, zu souverän spielten die Hamburger ihre technischen und taktischen Vorteile aus.



Das hatte zur Folge, dass Hertha weiter selten in die gegnerische Hälfte kam. Ein Eckball in der 61. Minute verging wirkungslos. Weitere erwähnenswerte Vorstöße gab es bis zur Schlussphase nicht, auch wenn sich die Berliner gegen etwas passivere Gastgeber mehr Spielanteile erkämpften.



Mit viel Einsatz versuchten die Herthaner bis zum Ende zurück ins Spiel zu finden. Gegen die ruhigen Hamburger blieb das ohne Erfolg.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 10.03.2023, 14:15 Uhr