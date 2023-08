buten un binnen Zurück auf dem Eis: Trainingsauftakt bei den Fischtown Pinguins Stand: 01.08.2023 16:40 Uhr

Mit 25 Spielern und nur wenigen Neuzugängen ist das Eishockey-Team aus Bremerhaven am Dienstag in die Vorbereitung gestartet. Das Saisonziel ist auch schon klar.

Von Petra Philippsen

Die Sehnsucht nach dem Eis war groß. So groß, dass sich viele Spieler der Fischtown Pinguins bereits am Montag in der Eisarena Bremerhaven trafen, um ein bisschen Spaß zu haben. Trainer Thomas Popiesch war nicht dabei und so hatte Kapitän Jan Urbas das Kommando über die Truppe.

Ein paar Spieler fehlten noch beim lockeren Schlittschuheinlaufen und launigen Passspielen, aber "die Stimmung ist gut", fand Urbas hinterher, "auch die Neuen sind alle sehr nett und schon ein Teil unserer Pinguins-Familie."

Popiesch: "Die Jungs waren immer sehr fleißig"

Kraft- und Ausdauertests bei den Pinguins: Um die Daten der Spieler aufzunehmen, sind Tablets auf der Eisfläche aufgestellt.

Am Dienstag ging es dann offiziell los für die Eishockey-Cracks aus Bremerhaven mit dem Trainingsauftakt. Der Coach war da, alle 25 Spieler an Bord. Und los ging es aber erst einmal mit den leidigen Standard-Fitnesstests zu Beginn der siebenwöchigen Saisonvorbereitung.

"Bei mir ist da immer ein bisschen Anspannung zu Anfang da", erzählt Trainer Popiesch im Sportblitz: "Man fragt sich: 'Wie kommen die Jungs aus dem Sommer? Wie sind sie vorbereitet?'" In den letzten Jahren war das ungute Gefühl in der Magengegend jedoch stets unberechtigt gewesen, fügt Popiesch hinzu. "Die Jungs waren im Sommer immer sehr sehr fleißig und haben sich gewissenhaft vorbereitet."

Kern der Pinguins-Mannschaft ist geblieben

Trainer Thomas Popiesch bleiben sieben Wochen, um seine Mannschaft fit für die neue Saison zu machen.

So dürfte es auch dieses Mal sein. Alle Spieler hatten für die lange, dreimonatige Sommerpause ein individuelles Athletik-Programm als Hausaufgabe vom Fitnesscoach bekommen. "Da musste einiges abgearbeitet werden", weiß Popiesch. Am Dienstag wurde nun auf dem Eis und daneben eifrig diese Fitness getestet und jede Menge Daten wurden gesammelt, auf deren Grundlage Popiesch in den kommenden Wochen seine Trainingseinheiten abstimmt.

Das "Vorbereitungscamp", so nennt es Popiesch, soll dann ab Montag beginnen. Also das Eishockeyspielen. Dann wird es ernst für die 25 Profis, von denen 17 bereits in der vergangenen Saison zum Klub gehörten. Nach dem kurzfristigen Abgang von Niklas Andersen hatten die Pinguins binnen einer Woche mit Felix Scheel den Nachfolger gefunden, ebenfalls Däne.

Scheel ersetzt Abgang Andersen

Kam für Niklas Andersen als letzter Neuzugang: Felix Scheel.

Die insgesamt wenigen Neuzugänge sind ein Vorteil für die Bremerhavener. "Wir haben einen sehr guten Kern der Mannschaft, die schon längere Zeit zusammen ist. Da kann man Neue leichter reinbringen", so Popiesch.

Die Spielzüge sind den meisten Profis daher schon bekannt, sie kennen zudem die Laufwege der anderen. Zu viel und zu lange muss daher nicht grundsätzlich am System gearbeitet werden. Und man kann sich direkt auf das große Ziel dieser Saison fokussieren.

Unser Ziel ist jedes Jahr dasselbe: Wir wollen unter die besten sechs Teams. Dafür werden wir alles geben.

(Pinguins-Kapitän Jan Urbas im Sportblitz)

Mehr zu den Fischtown Pinguins:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 1. August 2023, 18:06 Uhr