buten un binnen Wie sich die Fischtown Pinguins auf die Eishockey-Saison vorbereiten Stand: 29.05.2024 12:44 Uhr

Anfang August bittet Neu-Coach Alexander Sulzer die Bremerhavener zum Trainingsauftakt. Bitter für die Fans: Der alljährlich steigende SWB-Cup findet diesen Sommer nicht statt.

Von Helge Hommers

Stattdessen absolviert der Vizemeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) drei Testspiele in Skandinavien. "Wir freuen uns auf unsere Reise nach Dänemark und Schweden, was besonders für unser skandinavischen Spieler ein besonderes Highlight sein wird", sagte Pinguins-Sportdirektor Sebastian Furchner laut einer Pressemitteilung.

Bereits zwei Wochen vor Beginn der neuen Spielzeit in der DEL steht für die Bremerhavener dann das erste Pflichtspiel an: Viermal treten die Pinguins in der Vorrunde (5. September bis 16. Oktober) der Champions Hockey League (CHL) an, bis auch in der DEL wieder der Puck übers Eis fliegt. Sowohl in der CHL als auch in der DEL stehen die Spielpläne jedoch noch nicht fest.

Olympia-Quali stört Pinguins-Vorbereitung

Die Vorbereitung kann neu Neu-Trainer Sulzer aber nur teilweise mit seinem kompletten Kader bestreiten. Grund dafür sind die Qualifikationsturniere (29. August bis 1. September) für die Olympischen Winterspiele 2026, bei denen mehrere Pinguins-Spieler für ihre Nationalmannschaften auflaufen werden. "Wir hoffen, dass für viele unserer Jungs der Traum von Olympia wahr werden wird", sagte Sportdirektor Furchner. Das Team werde aber "das Beste" aus den Umständen machen.

Wir arbeiten etwas individueller mit den Spielern, bevor wir uns auf die Champions Hockey League mit ihren attraktiven Gegnern freuen

(Pinguins-Sportdirektor Sebastian Furchner)

Der Vorbereitungsfahrplan der Fischtown Pinguins Datum Spielkategorie Ansetzung 18. August, 15 Uhr Testspiel Sonderjyske — Pinguins 20. August, 19 Uhr Testspiel Odense Bulldogs — Pinguins 22. August, 18 Uhr Testspiel Malmö Redhawks — Pinguins 5./6. September 1. CHL-Spieltag Noch unklar 7./8. September 2. CHL-Spieltag Noch unklar 12./13. September 3. CHL-Spieltag Noch unklar 14./15. September 4. CHL-Spieltag Noch unklar 20. September 1. DEL-Spieltag Noch unklar

Mehr zu den Fischtown Pinguins:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 28. Mai 2024, 19:30 Uhr