buten un binnen Werders Baumann über Keitas Verletzung: "Werden ihn wieder aufbauen" Stand: 17.07.2023 17:37 Uhr

Die Bremer werden den Saisonstart wohl ohne ihren Neuzugang angehen müssen. Sportchef Frank Baumann glaubt, dass Werder trotzdem noch viel Spaß an Naby Keita haben wird.

Von Karsten Lübben und Yannick Lowin

Die Verletzung von Neuzugang Naby Keita ist ein harter Schlag für Werder. Der Mittelfeldspieler hat sich laut Angaben des Klubs eine Muskelverletzung an den Adduktoren zugezogen und wird deshab wohl auch den Saisonstart in der Bundesliga verpassen.

"Das ist sehr, sehr schade. Insbesondere für ihn, weil er sich sehr viel vorgenommen hat", sagt Werders Sportchef Frank Baumann im Gespräch mit buten un binnen. Keita wird trotzdem mit ins Trainingslager ins Zillertal fahren, weil er in den Videositzungen und in der Zuschauerrolle neben dem Platz die Abläufe bei den Bremern kennenlernen soll. Zudem soll Keita in Österreich sich ins Team integrieren und an seiner Reha arbeiten, sodass er schnellstmöglich für Werder in der Bundesliga auf dem Platz stehen kann.

Wir werden ihn wieder aufbauen, damit er körperlich den Belastungen standhalten und uns dann, wenn die ersten Spiele vorbei sind, auch auf dem Platz verstärken kann.

(Frank Baumann im Gespräch mit buten un binnen)

Baumann: "Haben Naby nicht für vier oder sechs Wochen verpflichtet"

Wann genau dies der Fall sein wird, ist jedoch offen. "Mir ist nicht Angst und Bange um die ersten Spiele", sagt Baumann mit Blick auf den Saisonstart, den das Team nun ohne Keita bestreiten muss. "Wir haben Naby nicht für vier oder sechs Wochen verpflichtet, sondern für mehrere Jahre. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir noch sehr, sehr viel Spaß an ihm haben werden."

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 17. Juli 2023, 18:06 Uhr