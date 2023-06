buten un binnen Werder verlängert den Vertrag mit Rückkehrer Njinmah Stand: 28.06.2023 15:46 Uhr

In den vergangenen anderthalb Jahren lief Justin Njinmah als Leihspieler für Borussia Dortmund auf. Zurück an der Weser hat er bei den Bremern einen neuen Kontrakt unterzeichnet.

Werder hat Justin Njinmah mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Das gab der Klub am Mittwochnachmittag bekannt. Den 22-jährigen Offensivspieler hatten die Bremer in den vergangenen anderthalb Jahren an Borussia Dortmund verliehen. Dort kam er im U23-Team in der 3. Liga zum Einsatz. Eine Kaufoption für Njinmah zog der BVB am Ende nicht.

"Die Leihe in die 3. Liga zur U 23 von Borussia Dortmund tat ihm gut, er hat dort noch einmal einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht", ist sich Werders Sportlicher Leiter Clemens Fritz sicher. Njinmah, so Fritz, sei in seiner Entwicklung "noch lange nicht am Ende". Bei den Bremern soll er das Angebot im Angriff ergänzen.

In der 3. Liga erzielte Njinmah in der vergangenen Saison in 34 Partien 13 Tore. Zuvor kam er bei Werder in der U23 in der Regionalliga Nord zum Einsatz. Bis wann der neue Kontrakt läuft, gab Werder nicht bekannt.

